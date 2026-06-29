Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року

Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про необхідність повернення до редакції Конституції України 1996 року, аргументуючи це потребою розширити повноваження президента Володимира Зеленського. Відповідну позицію він оприлюднив у своїй публічній заяві, стверджуючи, що конституційна реформа 2004 року суттєво послабила виконавчу владу та ускладнила систему державного управління.

Штілерман наголосив, що зміни до Конституції, ухвалені у 2004 році, передали значну частину президентських повноважень Верховній Раді та Кабінету Міністрів. На його думку, саме після цього Україна втратила ефективну модель управління, а глава держави фактично зберіг широкі повноваження лише у сферах зовнішньої політики та оборони.

За словами підприємця, наслідком конституційної реформи стала дезінтеграція виконавчої влади. Він звернув увагу, що для призначення або звільнення більшості міністрів необхідна підтримка парламентської більшості, що, на його думку, є нетиповою практикою у світовому державному управлінні та ускладнює оперативне ухвалення кадрових рішень.

Штілерман запропонував повернутися до редакції Конституції 1996 року, яка передбачала значно ширші повноваження президента щодо формування виконавчої влади. Зокрема, глава держави мав право видавати укази, координувати діяльність уряду, а також призначати та звільняти міністрів за поданням прем’єр-міністра.

Конституційна модель 1996 року діяла до політичної реформи 2004 року, яка перерозподілила повноваження між президентом, парламентом і урядом. Після цього Україна перейшла до парламентсько-президентської форми правління, де Верховна Рада отримала визначальний вплив на формування Кабінету Міністрів.

Редакція Конституції 1996 року вже була тимчасово відновлена у 2010 році після рішення Конституційного Суду України, ухваленого за президентства Віктора Януковича. Це рішення значно розширило повноваження глави держави, однак після подій Революції Гідності у 2014 році парламент повернув дію редакції Конституції 2004 року, яка знову обмежила президентські повноваження.

Наразі президент Володимир Зеленський спирається на парламентську більшість у Верховній Раді, сформовану партією “Слуга народу”. Завдяки цьому президентська команда має вирішальний вплив на формування уряду та ухвалення більшості законодавчих рішень. Водночас чинна Конституція визначає розподіл повноважень між президентом, парламентом і Кабінетом Міністрів незалежно від політичної конфігурації у Верховній Раді.

Пропозиція Дениса Штілермана фактично відкриває дискусію щодо можливого перегляду конституційної моделі державного управління. Водночас будь-які зміни до Конституції України можуть бути внесені лише відповідно до встановленої Основним Законом процедури, яка передбачає підтримку конституційної більшості народних депутатів, а окремі розділи — також затвердження на всеукраїнському референдумі.