Американський співак, автор пісень та інтернет-персонаж Олівер Трі загинув унаслідок зіткнення двох гелікоптерів над Ріо-де-Жанейро в Бразилії 14 червня. За даними міжнародних агентств, 32-річний музикант перебував у країні в межах свого світового турне та знаходився на борту одного з повітряних суден, які зіткнулися в небі над районом Рекрейо-дос-Бандейрантес. У результаті катастрофи загинули всі шестеро людей, які перебували на обох гелікоптерах. Інформацію про присутність артиста серед пасажирів підтвердили джерела в поліції.

Трагедія сталася вранці за місцевим часом у західній частині Ріо-де-Жанейро. Один із гелікоптерів перевозив п’ятьох людей, тоді як на борту другого перебував лише пілот. Після зіткнення обидва повітряні судна втратили керування та впали на територію парковки автосалону електромобілів. Внаслідок падіння виникла масштабна пожежа, яка охопила близько двадцяти автомобілів. Рятувальники оперативно локалізували вогонь, однак шансів урятувати пасажирів не було.

Серед загиблих також опинилися аргентинський блогер та YouTube-автор Гаспар Прім, відомий під псевдонімом Gaspi, бразильський музичний продюсер та аргентинський відеорежисер. Місцева поліція повідомила, що процедура офіційної ідентифікації тіл ускладнена через сильні опіки, отримані внаслідок пожежі після падіння гелікоптерів. Саме тому на початковому етапі правоохоронці посилалися на списки пасажирів та дані авіаційних служб.

Бразильські авіаційні служби та поліція вже розпочали розслідування причин катастрофи. Фахівці вивчають записи переговорів екіпажів, технічний стан повітряних суден та погодні умови в момент інциденту. Наразі офіційних висновків щодо обставин зіткнення немає. За даними місцевих медіа, район Ріо-де-Жанейро, де сталася аварія, характеризується інтенсивним повітряним рухом, зокрема приватних і туристичних гелікоптерів.

Олівер Трі здобув міжнародну популярність завдяки хітам «Life Goes On», «Miss You», «Alien Boy» та низці вірусних музичних відео. Артист вирізнявся нестандартним сценічним образом, поєднуючи музику, гумор та елементи перформансу. Його творчість регулярно набирала сотні мільйонів прослуховувань на стримінгових платформах, а аудиторія на Spotify перевищувала 11 мільйонів щомісячних слухачів.

Напередодні трагедії співак продовжував концертний тур Південною Америкою. Раніше він виступав у Буенос-Айресі та Сан-Паулу, а також публікував відео з Бразилії у своїх соціальних мережах. За інформацією міжнародних ЗМІ, найближчими місяцями артист планував десятки концертів у різних країнах світу.

Новина про загибель музиканта швидко поширилася серед шанувальників і представників музичної індустрії. У соціальних мережах з’являються тисячі повідомлень із співчуттями родині артиста та згадками про його творчий внесок. Водночас увага громадськості прикута до розслідування катастрофи, яка стала однією з найрезонансніших авіаційних трагедій у Бразилії цього року.