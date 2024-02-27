Співачка Анна Трінчер дала другий шанс

Співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася з прихильниками новиною – вона вирішила відновити заняття у спортивній залі. Так, Трінчер вже встигла показатися в чорній спортивній формі і зробила кілька вправ на сідниці.

У цей момент поруч із нею перебував тренер. Він допомагав Трінчер робити вправи і підтримував її.

“Вирішила дати спорту другий шанс. Всі ці квіти, до речі, були від нього. Не встояла“, – підписала ролик Аня Трінчер з натяком на те, що саме тренер дарував їй букети останнім часом.

Нещодавно Анна Трінчер розлучилася з Олександром Волошиним. Пара прожила в офіційному шлюбі менше року. Причиною розлучення, за словами пари, стала депресія Волошина і те, що його почуття до обраниці охололи.