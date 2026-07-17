Спека змінює споживчі звички: зростає попит на натуральний домашній текстиль

Європа переживає черговий сезон температурних рекордів, що впливає не лише на енергоспоживання, а й на повсякденні споживчі звички. На тлі аномальної спеки дедалі більше покупців переглядають вибір домашнього текстилю, зокрема постільної білизни, а тим, хто хоче дізнатися, які тканини цього літа називають найкомфортнішими для сну, буде корисний окремий матеріал на цю тему.

За оцінками аналітиків світового ринку товарів для дому, останніми роками стабільно зростає попит на вироби з натуральних тканин. Причиною є не лише мода на екологічність, а й прагнення покращити якість сну під час літньої спеки. Виробники домашнього текстилю повідомляють про збільшення продажів виробів із бавовни, льону та інших повітропроникних матеріалів, особливо у країнах, де фіксуються тривалі хвилі високих температур.

Всесвітня метеорологічна організація неодноразово повідомляла, що останні роки стали найтеплішими за всю історію інструментальних спостережень. Через це питання адаптації житла до спеки набуває дедалі більшого значення не лише для південних регіонів, а й для країн із помірним кліматом, де екстремально високі температури ще донедавна були рідкістю.

Фахівці зі сну наголошують, що температура спального місця безпосередньо впливає на тривалість і якість нічного відпочинку. Підвищення температури у спальнях може призводити до частих пробуджень, скорочення фази глибокого сну та погіршення самопочуття наступного дня. Саме тому влітку все більше уваги приділяють матеріалам, які сприяють природній вентиляції та ефективному відведенню вологи.

Паралельно змінюється й сам ринок домашніх товарів. Великі виробники текстилю дедалі активніше інвестують у розробку тканин із покращеними терморегулюючими властивостями, а також у технології виробництва, що дозволяють зменшити використання синтетичних компонентів. Попит на таку продукцію підтримується не лише кліматичними змінами, а й загальною тенденцією до екологічного споживання.

Експерти зазначають, що комфортний сон стає одним із ключових напрямів розвитку індустрії товарів для дому. За даними міжнародних досліджень, проблеми зі сном через перегрів приміщень дедалі частіше згадуються серед факторів, які впливають на продуктивність праці, психоемоційний стан і загальне самопочуття населення в літній період.

Аналітики прогнозують, що у найближчі роки сегмент домашнього текстилю продовжить змінюватися під впливом кліматичних факторів. Виробники дедалі більше орієнтуватимуться не лише на дизайн чи довговічність продукції, а й на її здатність забезпечувати комфорт під час тривалих хвиль спеки, які стають новою кліматичною реальністю для значної частини світу.