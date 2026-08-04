Спека і посуха загрожують врожаю картоплі та цінам восени
2026-04-08    97

Спека і посуха загрожують врожаю картоплі та цінам восени

Тривала спека та дефіцит опадів негативно вплинули на врожай картоплі в Україні, що може призвести до подорожчання продукції приблизно на 30% уже наприкінці жовтня або на початку листопада 2026 року. Про це повідомив директор Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук Микола Фурдига, пояснивши, що погодні умови суттєво погіршили формування бульб у більшості регіонів країни.

За словами Фурдиги, критичним для культури став період бутонізації та цвітіння, коли рослини відчували гострий дефіцит вологи. Він зазначив, що під час хвиль спеки, коли температура повітря понад п’ять днів поспіль перевищувала +37 °C, картопля витрачала значну частину вологи на охолодження, а не на розвиток бульб. За його оцінкою, навіть на зрошуваних полях шестиденний температурний стрес міг призвести до втрати близько 7 тонн урожаю з гектара.

Попри прогноз щодо можливого подорожчання восени, поточна ситуація на ринку залишається іншою. Аналітики EastFruit повідомляють, що в період активного збирання ранньої картоплі закупівельні ціни тимчасово знизилися. Через збільшення пропозиції та прагнення виробників швидше реалізувати врожай картопля продається за ціною близько 6,5–7 гривень за кілограм.

Фахівці аграрного ринку зазначають, що остаточний рівень цін восени залежатиме від обсягів зібраного врожаю, якості картоплі, можливостей її тривалого зберігання та витрат виробників. Додатковий вплив можуть мати логістичні витрати, вартість електроенергії, пального та погодні умови під час завершення збиральної кампанії.

Окремо останнім часом обговорюються можливі ризики для продовольчого ринку напередодні нового опалювального сезону. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше попереджав про складну зиму, що викликало дискусію щодо потенційних проблем із забезпеченням продовольством. Водночас економіст Олег Пендзин вважає малоймовірним сценарій масштабного дефіциту продуктів. За його словами, головним викликом для домогосподарств може залишатися зниження купівельної спроможності населення, а не нестача товарів.

Картопля традиційно залишається одним із базових продуктів харчування в Україні, тому коливання врожайності безпосередньо впливають на споживчі ціни. Значна частина продукції вирощується у фермерських та особистих селянських господарствах, через що погодні умови мають вирішальне значення для загального обсягу виробництва. В останні роки аграрії дедалі частіше стикаються з тривалими періодами посухи, що змушує господарства розширювати площі зрошення та впроваджувати нові технології вирощування.

Інститут картоплярства НААН займається науковими дослідженнями у сфері селекції, насінництва та технологій вирощування картоплі. Національна академія аграрних наук регулярно аналізує вплив кліматичних змін на врожайність основних сільськогосподарських культур. Аналітики аграрного ринку наголошують, що остаточні прогнози щодо врожаю та цін можуть коригуватися після завершення масового збирання картоплі та оцінки обсягів продукції, придатної для тривалого зберігання.

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