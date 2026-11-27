Кількість підтверджених випадків зараження вірусом Ебола в Демократичній Республіці Конго перевищила 12 тисяч, а бойові дії на сході країни ускладнюють роботу медичних бригад і стримування епідемії. За даними Міністерства охорони здоров’я країни, які оприлюднило Associated Press 26 листопада, лабораторно підтверджено 12 021 випадок інфікування, майже половина пацієнтів померла.

Нинішній спалах уже став наймасштабнішим в історії Конго та одним із найшвидших за темпами поширення серед відомих епідемій Еболи. Захворювання було оголошено у травні 2026 року. Його спричинив рідкісний різновид вірусу Bundibugyo, проти якого немає затвердженої вакцини або специфічного лікування.

Ситуацію ускладнює нестабільність у провінції Ітурі, де тривають зіткнення урядових сил із повстанськими угрупованнями. У четвер бойові дії поновилися поблизу міста Іга-Бар’єр, приблизно за 25 кілометрів від Бунії. Через зіткнення частина місцевого населення залишила свої домівки та перемістилася в напрямку адміністративного центру провінції.

Бунія є одним із головних центрів координації протиепідемічних заходів у регіоні. Переміщення населення, поганий стан доріг і небезпека для медичного персоналу обмежують доступ фахівців до населених пунктів, де необхідно виявляти нові випадки зараження та контролювати контакти інфікованих.

Керівниця реагування Всесвітньої організації охорони здоров’я на спалах Еболи Кетрін Смолвуд повідомила, що бойові дії вже перешкоджали роботі медичних команд. Через небезпеку частина центрів лікування залишилася з недостатньою кількістю працівників, а спостереження за людьми, які могли контактувати з вірусом, було порушено.

Близько десятка людей, серед яких двоє представників ВООЗ та конголезькі медичні працівники, довелося евакуювати до Бунії. Вони провели три дні заблокованими в лікарні в населеному пункті Акве через інтенсивну стрілянину поблизу медичного закладу.

Додатковою проблемою залишається недовіра частини населення до медичних служб і поширення неправдивої інформації про захворювання. Це ускладнює ізоляцію хворих, встановлення контактів і проведення безпечних поховань. Для стримування Еболи необхідно оперативно виявляти інфікованих, обмежувати контакти та забезпечувати медичний нагляд за людьми, які могли заразитися.

Вірус передається через безпосередній контакт із кров’ю та іншими біологічними рідинами інфікованої людини або померлого від хвороби. Тому основними заходами захисту залишаються раннє виявлення симптомів, ізоляція пацієнтів, використання засобів індивідуального захисту та контроль за контактами.

Масштаби нинішнього спалаху викликають занепокоєння через можливість перевищення смертності під час епідемії в Західній Африці 2014–2016 років, яка забрала понад 11 тисяч життів. Водночас ситуація в Конго має власні особливості: поширення хвороби відбувається в умовах тривалого збройного конфлікту, що створює додаткові перешкоди для міжнародної гуманітарної допомоги.

Подальший розвиток епідемії залежатиме від можливості відновити доступ медичних команд до небезпечних районів, забезпечити роботу центрів лікування та посилити контроль за контактами інфікованих. Без стабільної безпекової ситуації навіть наявність медичних ресурсів не гарантує ефективного стримування вірусу.