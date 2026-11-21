Отримання квартири або будинку у спадок в Україні не завжди означає, що новий власник отримає лише нерухомість. Разом із майном можуть перейти невиплачені борги за електроенергію, газ, воду, опалення та утримання будинку. Водночас закон обмежує фінансову відповідальність спадкоємців вартістю отриманого майна та встановлює строки, протягом яких комунальні підприємства можуть висувати вимоги. Це означає, що в окремих випадках заборгованість померлого можна не погашати.

Правила спадкування таких зобов’язань визначають статті 1218, 1268, 1281 та 1282 Цивільного кодексу України. Міністерство юстиції пояснює: прийняти квартиру, але відмовитися від боргів померлого власника, не дозволяється. Проте кредитори також повинні дотримуватися встановленої процедури стягнення коштів.

Чи переходять борги за комунальні послуги у спадок

Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу, до складу спадщини входять усі права та обов’язки померлої людини, які існували на момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок її смерті.

Це правило поширюється не лише на банківські кредити чи інші фінансові зобов’язання, а й на заборгованість за житлово-комунальні послуги. Якщо власник квартири помер, не розрахувавшись із постачальниками електроенергії, газу, води або тепла, відповідні майнові зобов’язання можуть перейти до спадкоємців.

Важливий нюанс полягає в тому, що відповідальність виникає не просто через родинні зв’язки з померлим. Вона пов’язана з прийняттям спадщини. Тому родич, який не успадкував майно та не прийняв спадщину, автоматично не стає боржником за комунальними рахунками померлого.

Стаття 1268 ЦКУ не дозволяє приймати спадщину з умовами або застереженнями. Наприклад, спадкоємець не може оформити квартиру на себе, але відмовитися від боргу за опалення чи водопостачання, який накопичив попередній власник.

Яку суму комунального боргу повинен сплатити спадкоємець

Основне обмеження встановлює стаття 1282 Цивільного кодексу. Спадкоємці повинні задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі, але лише в межах вартості майна, яке вони отримали у спадок.

Це означає, що комунальне підприємство не може вимагати від спадкоємця необмеженого погашення боргів померлого за рахунок його власного майна, якщо заборгованість перевищує вартість успадкованого майна.

Наприклад, якщо людина успадкувала квартиру вартістю 1 млн грн, а борг за комунальні послуги становить 80 тис. грн, вимоги кредитора можуть бути задоволені в межах цієї вартості. Якщо ж заборгованість становить 1,2 млн грн, відповідальність спадкоємця за боргами спадкодавця обмежується 1 млн грн.

Якщо нерухомість отримали декілька спадкоємців, кожен відповідає за зобов’язаннями померлого відповідно до своєї частки у спадщині. Наприклад, якщо двоє родичів успадкували квартиру в рівних частинах, їхня відповідальність за боргами розподіляється пропорційно цим часткам.

За загальним правилом вимоги кредиторів задовольняються одноразовим платежем. Однак спадкоємці та постачальник послуг можуть домовитися про інший порядок, зокрема реструктуризацію заборгованості. Якщо спадкоємець відмовляється виконувати обґрунтовані вимоги, кредитор має право звернутися до суду та вимагати стягнення за рахунок успадкованого майна.

Коли комунальники втрачають право вимагати погашення боргу

Окремий механізм захисту спадкоємців передбачений статтею 1281 Цивільного кодексу. Вона встановлює строки, протягом яких кредитор померлої людини повинен заявити свої вимоги до тих, хто прийняв спадщину.

За загальним правилом постачальник комунальних послуг має пред’явити вимогу не пізніше шести місяців із дня, коли спадкоємець отримав свідоцтво про право на спадщину на все майно або його частину.

Якщо кредитор не знав і не міг знати про прийняття спадщини або видачу відповідного свідоцтва, закон передбачає інший відлік. У такому випадку він має шість місяців із дня, коли дізнався про ці обставини.

Якщо комунальне підприємство не пред’явило вимоги у встановлені строки, воно втрачає право вимоги до спадкоємців відповідно до частини четвертої статті 1281 ЦКУ. Тобто сама наявність старої заборгованості в особовому рахунку ще не означає, що її можна стягнути в будь-який момент.

Важливо розрізняти строк пред’явлення вимог кредитором до спадкоємця та загальну позовну давність. Це різні правові механізми, які застосовуються залежно від обставин справи. Тому перед оплатою значної заборгованості варто перевірити дату відкриття спадщини, дату видачі свідоцтва, час отримання кредитором інформації та документи, якими підтверджено борг.

Коли можна відмовитися від сплати комунальних боргів

Закон передбачає декілька ситуацій, коли спадкоємець може не погашати заборгованість померлого власника.

Перша – людина не прийняла спадщину. За статтею 1268 ЦКУ спадкоємець має право прийняти спадщину або відмовитися від неї. Загальний строк для подання відповідної заяви становить шість місяців із часу відкриття спадщини.

Друга – кредитор пропустив строки, визначені статтею 1281 ЦКУ. Якщо постачальник не пред’явив вимогу в установлені законом шість місяців, він втрачає право вимагати погашення відповідного боргу від спадкоємців.

Третя – заявлена сума не підтверджена належними документами. Комунальне підприємство повинно обґрунтувати розмір заборгованості, період її виникнення та підстави для стягнення. Спадкоємець має право вимагати деталізований розрахунок, перевіряти нарахування та оскаржувати необґрунтовані вимоги.

Четверта – сума вимог перевищує вартість отриманого спадкового майна. У такому випадку спадкоємець не повинен покривати різницю власними коштами понад установлену статтею 1282 ЦКУ межу відповідальності.

Окремо слід розмежовувати спадкування та купівлю нерухомості. Якщо людина придбала квартиру, вона не стає автоматично відповідальною за комунальні борги попереднього власника. Верховний Суд у постанові від 1 вересня 2020 року у справі № 686/6276/19 підтвердив, що закон не покладає на покупця обов’язку сплачувати заборгованість попереднього власника за послуги, отримані до придбання житла, якщо інше прямо не передбачено договором.

Чи потрібно платити за комуналку після смерті власника

Існує ще один нюанс, який може суттєво вплинути на загальну суму зобов’язань. Борги, накопичені померлим за життя, та платежі, нараховані після відкриття спадщини, мають різні правові підстави.

Верховний Суд у своїй практиці зазначав, що обов’язок спадкоємця оплачувати житлово-комунальні послуги за успадковану квартиру виникає з моменту прийняття спадщини, а не лише після отримання свідоцтва чи державної реєстрації права власності.

Це означає, що відкладення оформлення документів у нотаріуса не звільняє спадкоємця від витрат на утримання отриманого майна. Після прийняття спадщини можуть виникати нові зобов’язання з оплати комунальних послуг, які не слід плутати зі старими боргами спадкодавця.

Саме тому під час перевірки особового рахунку необхідно розділити нарахування на два періоди: до смерті попереднього власника та після відкриття спадщини. Для кожного періоду потрібно встановити підстави нарахування, фактичні обсяги споживання, платежі та можливі помилки постачальника.

Що перевірити перед оформленням квартири у спадок

Перед прийняттям спадщини доцільно отримати інформацію про стан розрахунків за всіма основними комунальними послугами. Перевіряти потрібно не лише загальний баланс особового рахунку, а й історію нарахувань за кожним постачальником.

Особливу увагу варто приділити датам виникнення боргу, наявності судових рішень, виконавчих проваджень і можливих домовленостей про реструктуризацію. Якщо кредитор уже звертався до суду, необхідно з’ясувати, чи набрало рішення законної сили та чи відкрито виконавче провадження.

Юридична ситуація Що передбачає закон Прийняття спадщини з боргами Борги переходять разом із майном Відмова від спадщини Борги спадкодавця не переходять Вартість боргу більша за спадщину Відповідальність обмежена вартістю спадкового майна Кілька спадкоємців Кожен відповідає відповідно до своєї частки Пропуск кредитором строку Кредитор втрачає право вимоги Купівля квартири з боргами продавця Старі борги автоматично не переходять покупцеві

Роз’яснення

Чи можна успадкувати квартиру, але не платити борги померлого за комуналку?

Ні. Стаття 1268 ЦКУ не дозволяє прийняти спадщину вибірково. Якщо людина оформлює нерухомість у спадок, вона приймає також майнові зобов’язання померлого. Виняток – відмова від усієї спадщини.

Чи можуть комунальники забрати квартиру через борги попереднього власника?

Так, звернення стягнення на успадковане майно можливе за рішенням суду, якщо спадкоємець не виконує законних вимог кредитора. Однак відповідальність за боргами померлого обмежується вартістю отриманого майна. Самостійно вилучити квартиру без передбаченої законом процедури постачальник послуг не може.

Чи потрібно сплачувати борг, якщо комунальне підприємство звернулося через рік після оформлення спадщини?

Не обов’язково. Якщо кредитор знав про отримання спадщини, але не пред’явив вимогу протягом шести місяців від видачі свідоцтва, він втрачає право вимоги. Якщо підприємство не знало і не могло знати про оформлення спадщини, строк обчислюється від дня, коли воно отримало таку інформацію. Остаточна оцінка залежить від доказів і обставин справи.

Висновок

Борги за комунальні послуги можуть переходити до спадкоємців разом із квартирою або будинком, але це не означає необмеженої фінансової відповідальності. Цивільний кодекс встановлює граничну суму стягнення, пропорційний розподіл зобов’язань між спадкоємцями та шестимісячні строки для пред’явлення вимог кредиторами. Тому перед прийняттям спадщини важливо зіставити вартість нерухомості із загальною сумою боргів, перевірити документи постачальників і з’ясувати, чи не втратили вони право вимагати погашення заборгованості.