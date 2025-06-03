Спад промвиробництва в Україні прикорився

Спад у промисловому виробництві в Україні за перший квартал прискорився до 6,1% із 4,8% у січні, повідомляє голова податкового комітету Гетьманців.

Найбільше падіння у видобутку вугілля – 42,1%. Нафти та газу – на 14,8%, металевих руд – на 4,0%.

Харчова промисловість скоротила випуск продукції на 12,3%, насамперед за рахунок падіння виробництва цукру на 83,8%, масла та тваринних жирів на 24,9%. При цьому виробництво м’яса, риби, фруктів та овочів зросло до 6%.

У легкій промисловості зростання сповільнилося з 28,8% у січні до 8,7% за підсумками першого кварталу, а тому можливе падіння вже найближчими місяцями.

Уповільнення зростання та у металургійній галузі – з 11,7% до 7,9%. На 19,9% скоротилося виробництво у нафтопереробній галузі.