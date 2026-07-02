SpaceX працює над пристроєм для взаємодії зі штучним інтелектом

Компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, працює над прототипом нового пристрою для взаємодії зі штучним інтелектом. За наявною інформацією, проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Очікується, що гаджет матиме компактніший і тонший корпус, ніж сучасні смартфони, а його функціональність буде орієнтована насамперед на використання сервісів на базі штучного інтелекту.

Згідно з оприлюдненими відомостями, концепція пристрою передбачає створення універсальної платформи, що поєднуватиме функції спілкування, цифрових сервісів та роботи зі штучним інтелектом. Однією з ключових ідей називають інтеграцію застосунку, який за принципом роботи нагадуватиме китайський сервіс WeChat. Такий підхід дозволяє об’єднати обмін повідомленнями, платежі, онлайн-сервіси та взаємодію з інтелектуальними алгоритмами в єдиному середовищі.

Повідомляється також, що в перспективі новий пристрій може отримати прямий доступ до супутникового інтернету Starlink. Це дозволило б використовувати мережу без традиційної залежності від наземної інфраструктури мобільних операторів у тих регіонах, де працює супутниковий зв’язок. Водночас жодних технічних характеристик або деталей можливої реалізації такого рішення поки що не оприлюднено.

На цьому етапі проєкт залишається прототипом. Інформації про фінальний дизайн, апаратну платформу, програмне забезпечення, дату презентації або можливий початок серійного виробництва наразі немає. Через ранню стадію розробки концепція, технічні рішення та функціональні можливості можуть зазнати істотних змін до моменту офіційного анонсу.

Останніми роками Ілон Маск активно розвиває одразу кілька напрямків, пов’язаних із технологіями штучного інтелекту та цифровими сервісами. Паралельно SpaceX продовжує розширювати супутникову мережу Starlink, яка забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету в десятках країн світу. Це породжує припущення про можливість інтеграції різних технологічних продуктів екосистеми компаній, пов’язаних із Маском, хоча офіційних підтверджень такого сценарію наразі не оприлюднено.

Експерти зазначають, що ринок персональних пристроїв для роботи зі штучним інтелектом активно формується. Великі технологічні компанії досліджують нові формати взаємодії користувачів із генеративними моделями, голосовими асистентами та хмарними сервісами. На цьому тлі поява окремого пристрою, орієнтованого на постійну взаємодію з ШІ, може стати одним із перспективних напрямків розвитку галузі, однак оцінювати його можливості поки що передчасно через відсутність офіційних технічних подробиць.

Сама SpaceX наразі не публікувала офіційних повідомлень про створення такого гаджета. Відсутні також підтверджені дані щодо вартості, ринків продажу чи термінів виходу пристрою. До появи офіційної презентації будь-які характеристики, дизайн та функції слід розглядати як попередню інформацію, яка може змінитися в процесі розробки.