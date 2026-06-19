SpaceX попередила про ризики для Starlink через новий план ЄС

Компанія SpaceX заявила, що запропоновані Європейським Союзом зміни до правил розподілу радіочастот можуть створити перебої в роботі супутникового зв’язку Starlink, зокрема для сервісів, які використовуються в Україні. Про це йдеться у документі, переданому європейським посадовцям під час обговорення нової космічної політики ЄС. У компанії вважають, що запропоновані зміни можуть вплинути на роботу технології direct-to-device та створити додаткові перешкоди для критично важливих служб.

У документі SpaceX зазначає, що ініціатива Євросоюзу може призвести до ситуації, коли європейські користувачі залишаться без сучасних супутникових сервісів прямого підключення смартфонів або зіткнуться з радіочастотними перешкодами. У компанії наголосили, що це може торкнутися екстрених служб, зокрема тих, які використовують супутниковий зв’язок в Україні під час війни.

Причиною суперечки стала запропонована Європейською комісією модель розподілу частот у діапазоні 2 ГГц. У травні ЄС запропонував зарезервувати частину спектра для операторів, зареєстрованих у країнах блоку, які розвивають технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфонами. Такий підхід фактично обмежує доступ до цього ресурсу для компаній зі США та інших країн. Наразі в цьому діапазоні працюють американські оператори Viasat та EchoStar, тоді як SpaceX також розглядає його як перспективний для розвитку власних сервісів.

У SpaceX заявили, що запропонований механізм ставить країну реєстрації оператора вище за технічні, економічні та регуляторні критерії. Компанія вважає, що такий підхід може негативно вплинути на міжнародну конкуренцію та ускладнити розвиток глобальних супутникових мереж.

Європейська комісія пояснює свою позицію необхідністю зміцнення власного космічного сектору. Єврокомісарка з технологій Генна Вірккунен заявила, що ЄС прагне посилити європейські можливості у сфері супутникового зв’язку, залишаючи відкритими інші діапазони частот для міжнародних операторів. Водночас учасники переговорів стверджують, що частина європейських чиновників підтримує політику, яка має забезпечити конкурентні переваги саме для компаній із країн Євросоюзу.

Дискусія навколо Starlink триває також між Брюсселем і Вашингтоном. Ще у березні голова Федеральної комісії зі зв’язку США Брендан Карр попередив, що Сполучені Штати можуть вдатися до дзеркальних заходів у разі, якщо європейські правила дискримінуватимуть американських операторів супутникового зв’язку. За його словами, у Вашингтоні занепокоєні ідеєю так званого “європейського супутникового суверенітету”, яка може обмежити доступ іноземних компаній до європейського ринку.

Остаточного рішення щодо нових правил ще не ухвалено. Пропозицію Єврокомісії мають погодити держави-члени ЄС та Європейський парламент. За інформацією, близькою до SpaceX, компанія розраховує переконати європейських законодавців переглянути окремі положення документа. Своє занепокоєння вже висловили представники бізнесу та кілька урядів країн Євросоюзу.

Система Starlink залишається одним із ключових елементів супутникового зв’язку в Україні. Її використовують українські військові, екстрені служби, об’єкти критичної інфраструктури, гуманітарні організації та цивільні користувачі в районах, де традиційні мережі зв’язку працюють із перебоями або були пошкоджені внаслідок бойових дій. Саме тому будь-які зміни міжнародного регулювання, які можуть вплинути на розвиток мережі або доступ до необхідного радіочастотного ресурсу, привертають особливу увагу як європейських партнерів, так і України.