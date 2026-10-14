SpaceX обмежила швидкість роботи Starlink для ЗСУ: що відомо

Компанія SpaceX у ніч проти 14 жовтня запровадила обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink для українських Сил оборони, через що було зірвано низку військових операцій. Про це повідомив радник президента України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним «Флеш». За його словами, обмеження стосується військового пакета послуг Starshield і встановлює граничну швидкість на рівні 100 миль на годину, або приблизно 161 км/год. Українські військові не отримали попередження про зміну умов роботи системи.

За словами Бескрестнова, нові обмеження почали діяти вночі. Термінали Starlink втрачали зв’язок під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це може створювати проблеми для підрозділів, які використовують супутниковий інтернет під час переміщення техніки, проведення операцій і координації дій на полі бою.

Радник президента наголосив, що українські Сили оборони не були заздалегідь поінформовані про нововведення. Через це військові не мали можливості підготуватися до зміни умов роботи супутникового зв’язку, що, за його словами, призвело до зриву кількох операцій. Бескрестнов також припустив, що рішення пов’язане з поточною політичною ситуацією, однак конкретних доказів такого зв’язку не навів.

Раніше повідомлялося про втрату зв’язку терміналами Starlink під час руху на швидкості понад 160 км/год. Водночас звичайні термінали супутникового зв’язку, за наявною інформацією, продовжували працювати. Це може свідчити про відмінності в умовах використання обладнання або налаштуваннях окремих тарифних пакетів. Проте без офіційного пояснення SpaceX остаточно встановити причину таких відмінностей неможливо.

Станом на 14 жовтня компанія SpaceX публічно не підтвердила, що обмеження було запроваджене на прохання адміністрації президента США Дональда Трампа. Така версія з’явилася на тлі припущень про можливий політичний вплив на роботу супутникового зв’язку, від якого значною мірою залежить українська військова інфраструктура. Водночас жодних підтверджених відомостей про те, що американська адміністрація безпосередньо вимагала змінити параметри роботи терміналів, не наведено.

Запровадження обмеження швидкості може мати практичні наслідки для підрозділів, які використовують Starlink для передавання даних, підтримання зв’язку між командними пунктами та координації дій мобільних груп. Втрата з’єднання під час руху здатна ускладнити оперативне управління, особливо якщо альтернативні канали зв’язку недоступні або мають меншу пропускну здатність. Водночас фактичний масштаб впливу нових правил на роботу українських військових залежить від того, які саме термінали охоплені обмеженням і за яких умов воно спрацьовує.

Окремим питанням залишається технічний механізм запроваджених змін. Для супутникового зв’язку обмеження можуть визначатися програмними налаштуваннями обладнання, параметрами облікового запису або умовами надання конкретної послуги. Однак без технічної документації чи офіційного коментаря SpaceX не можна стверджувати, який саме механізм застосувала компанія цього разу.

Starlink — супутникова інтернет-система компанії SpaceX, заснованої американським підприємцем Ілоном Маском. Вона використовує угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті, що дає змогу забезпечувати широкосмуговий доступ до мережі в районах, де традиційна інфраструктура зв’язку відсутня або пошкоджена. В Україні система набула особливого значення після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, коли супутникові термінали почали використовувати для підтримання зв’язку цивільні установи, підприємства та військові підрозділи.

Starshield — окремий напрям супутникових послуг SpaceX, орієнтований на потреби державних і оборонних замовників. Він передбачає використання супутникових технологій для завдань національної безпеки. Водночас конкретні умови обслуговування українських військових, технічні параметри можливих обмежень і порядок повідомлення про зміни потребують офіційного уточнення. Поки SpaceX не оприлюднила пояснень, невідомо, чи йдеться про постійне обмеження, тимчасовий захід або зміну, яка стосується лише певної категорії терміналів.