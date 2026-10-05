Союзник Трампа випередив Лулу на виборах у Бразилії

Сенатор Флавіу Болсонару, син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару та союзник Дональда Трампа, випередив чинного главу держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву за підсумками першого туру президентських виборів, який відбувся 4 жовтня. Після підрахунку 99,99% бюлетенів Болсонару отримав 47,03% дійсних голосів, або понад 56,1 млн, тоді як Лула набрав 45,16%, або близько 53,9 млн. Жоден кандидат не подолав позначку 50%, тому переможця визначать у другому турі 25 жовтня.

Розрив між кандидатами становив лише 1,87 відсоткового пункта. CNN назвала його найменшим від початку демократизації Бразилії. Попередній рекорд за мінімальною різницею у першому турі був зафіксований на виборах 2022 року, коли Лула отримав 48,43% голосів, а Жаїр Болсонару — 43,20%.

Результат став несподіваним на тлі останніх передвиборчих опитувань. Наприклад, дослідження AtlasIntel/Bloomberg, оприлюднене 29 вересня, давало Лулі 45,3% підтримки проти 42,2% у Флавіу Болсонару. У моделюванні другого туру кандидати фактично йшли нарівні — 47,6% проти 47,7%.

Флавіу Болсонару після оголошення результатів заявив, що голосування показало прагнення бразильців до змін. У другому турі він спробує консолідувати виборців кандидатів, які не пройшли далі. За даними першого туру, третє місце посів письменник Аугусто Курі з 2,89%, а четвертим став Ренан Сантос із 2,25%.

Кампанія проходила на тлі гострого конфлікту між Лулою та адміністрацією Трампа. Американський президент раніше втручався у суперечку навколо судового переслідування Жаїра Болсонару, а Вашингтон застосовував торговельні заходи проти Бразилії. Лула звинувачував Трампа у спробах вплинути на внутрішню політику країни та пов’язував американський тиск із підтримкою родини Болсонару.

Окремою темою виборів стали повідомлення про можливе американське фінансування правих організацій у Бразилії. Генеральний прокурор країни Жоржі Мессіас закликав розслідувати інформацію про можливе зовнішнє втручання, заявивши, що іноземний політичний вплив на бразильські інституції є неприпустимим. Водночас конкретних доказів того, що Флавіу Болсонару отримував пряме фінансування від Трампа для своєї кампанії, не наведено.

Для Лули нинішній результат означає повторення сценарію 2022 року, коли він також не зміг перемогти в першому турі. Тоді його суперником був Жаїр Болсонару, якого він зрештою переміг у другому турі. Після поразки Болсонару-старший був засуджений Верховним судом Бразилії до 27 років ув’язнення за участь у змові з метою скасувати результати виборів і захопити владу.

Флавіу Болсонару, якому 45 років, уперше балотується на посаду президента. Він народився в Резенді, штат Ріо-де-Жанейро, за освітою юрист. Політичну кар’єру розпочав у 2002 році як депутат законодавчих зборів штату Ріо-де-Жанейро, а з 2019 року представляє цей штат у Сенаті. Його кандидатуру на посаду віцепрезидента висунуто разом із депутатом Альфредо Гаспаром.

Другий тур 25 жовтня стане новою боротьбою за голоси виборців, які підтримали інших кандидатів. Одночасно результат може вплинути на зовнішню політику найбільшої економіки Латинської Америки, її відносини зі США та подальше протистояння між прихильниками Лули і політичним рухом родини Болсонару.