South Park перейменували на South America через Трампа
2026-09-09    130

South Park перейменували на South America через Трампа

Творці американського анімаційного серіалу «South Park» оголосили про перейменування шоу на «South America» («Південна Америка»), висміявши президента США Дональда Трампа. Про це стало відомо напередодні прем’єри 29-го сезону серіалу, яка запланована на 16 вересня.

Нове найменування є сатиричним відсиланням до ініціатив Трампа щодо зміни географічних назв. Раніше американський президент запропонував назвати канадське озеро Онтаріо «озером Америка». Також Трамп висловлював ідею перейменувати американський штат Нью-Мексико на Нью-Америка.

Творці «South Park» використали гру зі словами для побудови жарту навколо власної назви. Оригінальна назва South Park буквально перекладається як «Південний парк», тоді як South America означає «Південна Америка». Заміна слова Park на America перетворює назву анімаційного шоу на географічне поняття та водночас відсилає до політичних заяв Трампа про перейменування територіальних об’єктів.

Серіал «South Park» відомий сатирою на американську політику, популярну культуру та суспільні явища. Його автори Трей Паркер і Метт Стоун регулярно використовують у сюжетах реальних політиків і публічні події, перетворюючи актуальні новини на матеріал для чорного гумору та політичної сатири.

Особливу увагу серіал неодноразово приділяв американським президентам. Персонажі шоу та сюжетні лінії використовувалися для висміювання як політичних рішень, так і публічної поведінки глави держави. Трамп також не вперше стає об’єктом сатири «South Park».

29-й сезон серіалу має стартувати 16 вересня. Нові епізоди продовжать історію мешканців вигаданого містечка Саут-Парк у штаті Колорадо, через яких автори традиційно реагують на актуальні події у США та світі. Деталі майбутніх сюжетів до прем’єри офіційно не розкриваються, тому невідомо, наскільки безпосередньо тема перейменувань буде використана в епізодах.

Жарт із назвою також відповідає формату комунікації авторів серіалу, які часто використовують інформаційні приводи ще до виходу нових серій. Для «South Park» характерна швидка реакція на політичні події, завдяки чому окремі випуски можуть з’являтися невдовзі після резонансних заяв або рішень.

Перший епізод «South Park» вийшов у США 13 серпня 1997 року на телеканалі Comedy Central. Серіал створили аніматори Трей Паркер і Метт Стоун після успіху однойменного короткометражного мультфільму. За майже три десятиліття шоу стало одним із найвідоміших сатиричних анімаційних проєктів американського телебачення.

Назва «South Park» пов’язана з реальним географічним регіоном Колорадо — South Park, високогірною долиною в центральній частині штату. Водночас вигадане місто, де живуть головні герої серіалу, не є точною копією конкретного населеного пункту. Така прив’язка до американської географії стала частиною впізнаваного образу шоу, яке поєднує локальні сюжети з темами національної політики.

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