Сонячяне затемнення 2024 відбулось
2024-08-04    344

Сонячяне затемнення 2024 відбулось

Сьогодні світ спостерігав повне сонячне затемнення. Попри те, що в Україні сонячне затемнення видно не було, явище все одно можна було побачити.

Сонячне затемнення онлайн можна було подивитися під час прямої трансляції на YouTube-каналі NASA.

Затемнення було видно на території Північної Америки. Природне явище помітне у Мексиці, США та Канаді. Частково прихований сонячний диск було видно на північному заході Європи, деяких островах Океанії, а також на півночі південноамериканського континенту.

Пік сонячного затемнення почався о 21:17 за Києвом. Його тривалість становила 4 хвилини.

Сонце, сонячне затемнення
Останні новини
Сонячяне затемнення 2024 відбулось

Сонячяне затемнення 2024 відбулось
Сьогодні світ спостерігав повне сонячне затемнення. Попри те, що в Україні сонячне затемнення читать далее
08-04, 10:50
Джекі Чан відсвяткував 70-річчя: що сталось з актором?

Джекі Чан відсвяткував 70-річчя: що сталось з актором?
Джекі Чану виповнилося 70 років. Свого часу Джекі Чан був одним з читать далее
08-04, 10:43
При МОУ створили аудиткомітет з членами НАТО

При МОУ створили аудиткомітет з членами НАТО
При Міноборони створили Аудиторський комітет, до якого увійшли аудитори з читать далее
08-04, 10:37
Золото росте в ціні і вже коштує $2,344

Золото росте в ціні і вже коштує $2,344
На світовому ринку активно зростають ціни на банківське золото. 8 читать далее
08-04, 10:31
Пошкоджені війною авто поставлять в чергу

Пошкоджені війною авто поставлять в чергу
Щоб автовласники могли отримати кошти за пошкоджене майно, група нардепів читать далее
08-04, 08:50
Вікторія Галицька: шахрайство за рахунок довірливих вкладників?

Вікторія Галицька: шахрайство за рахунок довірливих вкладників?
Нещодавно правоохоронні органи України порушили справу за фактом шахрайства забудовником читать далее
08-04, 06:32
Польща поставила в Україну отруйний болгарський перець

Польща поставила в Україну отруйний болгарський перець
Українські ЗМІ та громадські люди здивувалися, коли дізналися, що польські читать далее
06-04, 12:42
Матриця 5: фільм вже у розробці

Матриця 5: фільм вже у розробці
П'ята частина фільму "Матриця" знаходиться в розробці. Про це пише читать далее
06-04, 12:24
Заяву про збитки через пошкодження та руйнування житла можна подавати через “Дію”

Заяву про збитки через пошкодження та руйнування житла можна подавати через “Дію”
Українці через Дію подаватимуть заяви до Реєстру збитків про пошкодження читать далее
06-04, 12:22
Джоан Роулінг можуть заарештувати

Джоан Роулінг можуть заарештувати
Автора циклу книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг можуть заарештувати читать далее
06-04, 11:59
Сльозотворець (2024): трейлер та сюжет нової підліткової драми

Сльозотворець (2024): трейлер та сюжет нової підліткової драми
Італійська підліткова драма "Сльозотворець" ("Fabbricante di lacrime") вже доступна на читать далее
06-04, 11:16
Віталій Козловський: співак показав свого сина Оскара

Віталій Козловський: співак показав свого сина Оскара
Український співак Віталій Козловський разом з дружиною, його піарницею Юлією Бакуменко, захопили першими читать далее
06-04, 11:10
Доглядова косметика: що це таке, види та правила вибору

Доглядова косметика: що це таке, види та правила вибору
Доглядова косметика є невід'ємною частиною нашого щоденного ритуалу краси та читать далее
05-04, 09:55
Документи для перетину кордону студентам-чоловікам: які потрібні?

Документи для перетину кордону студентам-чоловікам: які потрібні?
За даними профільного міністерства, для перетину кордону з метою навчання читать далее
05-04, 09:05
Відпустка при народженні дитини в Україні 2024: змінено умови

Відпустка при народженні дитини в Україні 2024: змінено умови
Кабінет міністрів України змінив порядок надання відпустки при народженні дитини. читать далее
05-04, 08:50
Анна Краєвська: українська модель загинула у П’ємонті

Анна Краєвська: українська модель загинула у П’ємонті
Українська модель Анна Краєвська потрапила до смертельної ДТП в Італії. читать далее
04-04, 11:02
Ціни на нафту скоро можуть злетіти вище 100 доларів за барель

Ціни на нафту скоро можуть злетіти вище 100 доларів за барель
Виробники нафти не збільшують видобуток, що провокує зростання цін, які читать далее
04-04, 10:53
Гральний бізнес в Україні може зникнути?

Гральний бізнес в Україні може зникнути?
Сьогодні Комітет ВРУ схвалить закон про посилення контролю за гральним читать далее
04-04, 08:48
Мобілізація засуджених в Україні: як це відбуватиметься?

Мобілізація засуджених в Україні: як це відбуватиметься?
В законопроекті №11079 від 13 березня 2024 року підняте питання читать далее
04-04, 08:33
Против Егора Буркина введены санкции СНБО

Против Егора Буркина введены санкции СНБО
Владимир Зеленский подписал, согласно которому вводятся экономические санкции против шести человек. В читать далее
03-04, 06:40
Теги
Київ Росія ТЦК Харків вибори 2024 вчені війна в Україні гра гроші долар економіка закон про мобілізацію кримінал кіно мобілізація податки спорт футбол фільм фінанси