Сонячяне затемнення 2024 відбулось

Сьогодні світ спостерігав повне сонячне затемнення. Попри те, що в Україні сонячне затемнення видно не було, явище все одно можна було побачити.

Сонячне затемнення онлайн можна було подивитися під час прямої трансляції на YouTube-каналі NASA.

Затемнення було видно на території Північної Америки. Природне явище помітне у Мексиці, США та Канаді. Частково прихований сонячний диск було видно на північному заході Європи, деяких островах Океанії, а також на півночі південноамериканського континенту.

Пік сонячного затемнення почався о 21:17 за Києвом. Його тривалість становила 4 хвилини.