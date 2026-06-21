Соломія Вітвіцька — українська журналістка, телеведуча та одна з найвідоміших ведучих інформаційної служби ТСН. Протягом багатьох років вона працює в телевізійних новинах, бере участь у соціальних і благодійних проєктах та залишається впізнаваним обличчям українського телебачення. Під час повномасштабної війни Вітвіцька продовжила працювати в інформаційному марафоні, а також активно долучилася до волонтерської діяльності. Її кар’єра охоплює понад два десятиліття роботи в журналістиці, а особисте життя неодноразово ставало предметом уваги публіки. Нижче — основні факти про біографію, кар’єру та найвідоміші події з життя телеведучої.

Біографія

Соломія В’ячеславівна Вітвіцька народилася 16 червня 1980 року у місті Броди Львівської області. Згодом родина переїхала до Львова, де вона закінчила школу та вступила на факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Після завершення навчання працювала у львівській телеагенції НТА.

У 2002 році Вітвіцька стала кореспонденткою новин та ведучою авторських програм на радіостанції «Ера FM». Пізніше проходила навчання у Німеччині, після чого повернулася в Україну й у 2005 році почала працювати журналісткою на «5 каналі».

У 2008 році Соломія перейшла на телеканал «1+1». Спочатку працювала кореспонденткою ТСН, а згодом стала ведучою інформаційних і спеціальних проєктів, серед яких «ТСН. Особливе», «Вражаючі історії ТСН» та випуски новин ТСН. Після початку повномасштабної війни продовжила роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Окрім телевізійної роботи, Вітвіцька займається благодійними ініціативами. З 2014 року вона допомагає українським військовим, є засновницею соціального проєкту «Переможці», підтримує дитячу лікарню «Охматдит» та бере участь у волонтерських зборах.

Цікаві факти

У 2013 році Соломія Вітвіцька одружилася з режисером Владиславом Кочатковим. Подружжя прожило разом близько восьми років і офіційно повідомило про розлучення у 2021 році, наголосивши, що розійшлося без конфліктів і зберегло дружні стосунки.

У 2024 році телеведуча вперше публічно розповіла про нові стосунки з військовослужбовцем Олексієм Сітайлом. У червні 2026 року пара офіційно зареєструвала шлюб.

Вітвіцька неодноразово брала участь у телевізійних та культурних проєктах. Вона також працювала в українському дубляжі анімаційних фільмів і знімалася в епізодичних ролях. У різні роки її відзначали професійними та громадськими нагородами за внесок у розвиток тележурналістики.

Телеведуча активно веде сторінки в соціальних мережах, де розповідає про роботу, благодійність, поїздки на фронт, збори для військових та особисте життя. Під час війни значна частина її публікацій присвячена підтримці українських захисників і гуманітарним проєктам.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Соломії Вітвіцькій?

Соломія Вітвіцька народилася 16 червня 1980 року. У 2026 році їй виповнилося 46 років. Вона понад двадцять років працює у сфері журналістики та телебачення.

Де навчалася Соломія Вітвіцька?

Вона закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Пізніше проходила додаткове навчання у Німеччині, що стало важливим етапом її професійного розвитку.

Хто чоловік Соломії Вітвіцької?

Першим чоловіком телеведучої був режисер Владислав Кочатков, із яким вона розлучилася у 2021 році. У 2026 році Вітвіцька офіційно одружилася вдруге — з військовослужбовцем Олексієм Сітайлом.

Чи є у Соломії Вітвіцької діти?

У відкритих джерелах немає інформації про дітей телеведучої. Публічно вона не повідомляла про народження дітей, тому достовірно підтверджених відомостей із цього приводу наразі немає.

Чим займається Соломія Вітвіцька зараз?

Вона працює ведучою інформаційних програм ТСН і телемарафону, бере участь у благодійних ініціативах та волонтерських проєктах. Також підтримує збори допомоги для українських військових і соціальні кампанії на підтримку дітей та медичних закладів.