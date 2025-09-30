Софія Стужук: БЕБ повідомив про підозру… блогерці

Блогерка Софія Стужук не сплатила податки на 11 млн грн: їй повідомили про підозру, повідомляє БЕБ.

За даними слідства, підозрювана впродовж 5 років отримувала на свої банківські рахунки кошти за рекламу товарів в соціальних мережах. Однак до податкових декларацій про стан і доходи фізичної особи ці доходи вона не вносила. У такий спосіб блогерка ухилялась від сплати податків.

Надаємо, у 2022 році блогерка називала себе “аполітичною” людиною. Також заявляла, що українці “винні” у тому, що їх бомблять ракетами. Стужук виїхала з України і наразі мешкає в Литві.