Софія Ротару показала архівне фото Анатолія Євдокименка

Українська співачка Софія Ротару 23 жовтня вшанувала пам’ять свого чоловіка Анатолія Євдокименка, опублікувавши його архівний портрет у 24-ті роковини смерті музиканта. Артистка поділилася чорно-білим знімком у своїх Instagram-історіях і присвятила коханому коротке послання.

На фотографії Євдокименко зображений у молодому віці. Він має довге кучеряве волосся та бакенбарди й ледь помітно усміхається в камеру. До світлини Ротару додала слова «Пам’ятаю і люблю» та червоне серце. Цим дописом співачка вшанувала пам’ять людини, з якою її пов’язували понад три десятиліття шлюбу.

Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року. Музикантові було 60 років. Його смерть стала важкою втратою для Ротару, з якою він прожив у шлюбі понад 30 років. Подружжя одружилося у вересні 1968 року, а їхня сімейна історія стала важливою частиною біографії артистки.

Євдокименко був не лише чоловіком співачки, а й музикантом та керівником ансамблю «Червона рута». Він відігравав важливу роль у творчому житті колективу, з яким пов’язана значна частина сценічної кар’єри Ротару. Їхні особисті та професійні шляхи перетиналися протягом багатьох років, а співпраця сприяла становленню співачки як однієї з найвідоміших виконавиць української естради.

Після смерті чоловіка Ротару неодноразово поверталася до спогадів про нього. Архівні фотографії та короткі присвяти дають змогу шанувальникам побачити особистий бік життя артистки, яка зазвичай нечасто ділиться подробицями родинної історії. Цього разу співачка не стала публікувати розлогого звернення, обмежившись кількома словами, що передають її ставлення до чоловіка через багато років після його смерті.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко виховали сина Руслана, який народився 1970 року. Він продовжив працювати у сфері музики, зокрема як продюсер. Родина зберігала тісний зв’язок, а Євдокименко поєднував сімейне життя з роботою в музичному колективі. Його діяльність виходила за межі ролі супутника відомої виконавиці: він мав власний досвід роботи в музичному середовищі та брав участь у розвитку ансамблю, що став помітним явищем української естради.

Ансамбль «Червона рута» отримав назву на честь однойменної пісні Володимира Івасюка, яка стала одним із символів української популярної музики. Колектив був пов’язаний із концертною діяльністю Ротару та виконанням пісень українською мовою, завдяки чому здобув широку аудиторію. Євдокименко як його керівник був частиною цього творчого середовища, у якому формувався сценічний образ співачки.

Музикант похований на Байковому кладовищі в Києві. Минуло 24 роки від дня його смерті, однак Ротару продовжує зберігати пам’ять про чоловіка. Її нова публікація стала особистим жестом ушанування, а архівний портрет нагадав шанувальникам про молоді роки Євдокименка та історію подружжя, яке залишалося разом до кінця його життя.