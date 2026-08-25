Софія Ротару: біографія та цікаві факти про українську співачку

Софія Ротару — українська естрадна співачка й акторка, одна з найвідоміших артисток, чия кар’єра охопила кілька десятиліть. Вона стала популярною ще в радянський період, а її творчість поєднала українську, молдовську та міжнародну музичні традиції. Ротару відома багатомовним репертуаром, участю у великих музичних конкурсах і співпрацею з композиторами Володимиром Івасюком та Євгеном Догою. Її ім’я пов’язують із піснями «Червона рута», «Лаванда», «Хуторянка» та багатьма іншими хітами. За внесок у культуру співачка отримала низку державних і професійних нагород, зокрема звання Героя України та Національної легенди України.

Біографія

Софія Михайлівна Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області. Вона походить із великої родини, де музиці приділяли багато уваги, а в побуті, за відкритими біографічними даними, використовували румунську мову. Майбутня артистка співала ще в дитинстві та брала участь у конкурсах художньої самодіяльності.

Перший значний успіх прийшов до Ротару в 1960-х роках. Вона перемагала на конкурсах виконавців, а після завершення школи здобувала музичну освіту в Чернівцях. У 1968 році співачка стала учасницею міжнародного фестивалю молоді та студентів у Софії, де здобула золоту медаль. Цей успіх відкрив для неї нові можливості на професійній сцені.

Важливою подією в кар’єрі стала співпраця з композитором Володимиром Івасюком. Широку популярність Ротару принесла пісня «Червона рута», а 1971 року вона зіграла одну з головних ролей в однойменному музичному фільмі. Після цього при Чернівецькій філармонії було створено ансамбль «Червона рута», який багато років супроводжував артистку на сцені.

У 1970-х роках Софія Ротару почала активно виступати за межами СРСР. У 1973 році вона перемогла на міжнародному конкурсі «Золотий Орфей» у Болгарії, а наступного року стала призеркою фестивалю в польському Сопоті. Її репертуар поступово зміщувався від народної музики до естрадної, хоча фольклорні мотиви залишалися важливою частиною творчого образу співачки.

За роки кар’єри Ротару виконувала пісні українською, російською, молдовською та іншими мовами. Її творчий доробок налічує сотні композицій і десятки музичних релізів. Вона також знімалася в кіно, зокрема у стрічках «Червона рута», «Де ти, любов?» і «Душа».

У різні роки співачка отримала звання народної артистки Української РСР, Молдавської РСР та СРСР. У 2002 році їй присвоїли звання Героя України, а у 2021 році — звання «Національна легенда України». Ці відзнаки стали офіційним визнанням її багаторічного внеску в музичну культуру.

Цікаві факти

Софія Ротару має молдовсько-румунське походження, а її творча біографія тісно пов’язана з Буковиною. Саме тому її музична кар’єра від початку формувалася на перетині різних культур і мовних традицій. У репертуарі артистки є композиції кількома мовами, що для радянської естради того часу було помітною особливістю.

Майбутнього чоловіка, музиканта й керівника ансамблю Анатолія Євдокименка, Ротару зустріла ще на початку своєї кар’єри. Пізніше він став її найближчим творчим партнером і художнім керівником «Червоної рути». У подружжя народився син Руслан Євдокименко.

Сценічна кар’єра Ротару не обмежувалася лише співом. Вона знімалася в музичних і художніх фільмах, а її образ неодноразово змінювався відповідно до музичної моди різних десятиліть. Від народного вокалу артистка перейшла до сучасної поп-музики, працюючи з різними жанрами та авторами.

Окрему увагу привертає історія назви «Червона рута». Вона стала не лише назвою відомої пісні, а й символом цілого етапу в українській популярній музиці. Фільм та ансамбль із такою самою назвою остаточно закріпили зв’язок Софії Ротару з творчою спадщиною Володимира Івасюка та українською естрадою.

У публічному просторі неодноразово з’являлися різні повідомлення про місце проживання та особисте життя співачки, особливо в останні роки. Водночас не всі такі твердження мають однакове документальне підтвердження, тому оцінювати приватне життя артистки варто з обережністю та спиратися на її власні заяви або перевірені джерела.

Відповіді на питання про Софію Ротару

Скільки років Софії Ротару?

Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року. Станом на серпень 2026 року їй виповнилося 79 років. Тривала творча кар’єра співачки охоплює понад пів століття.

Де народилася Софія Ротару?

Співачка народилася в селі Маршинці Чернівецької області. Це село розташоване в історичному регіоні Буковина. Походження та культурне середовище рідного краю помітно вплинули на ранній період її творчості.

Хто чоловік Софії Ротару?

Чоловіком співачки був Анатолій Євдокименко. Він працював музикантом і керував ансамблем «Червона рута», який співпрацював із Ротару. У них народився син Руслан.

Які найвідоміші пісні Софії Ротару?

До найвідоміших композицій співачки належать «Червона рута», «Лаванда», «Хуторянка», «Одна калина» та багато інших пісень. Її репертуар формувався протягом десятиліть і охоплював різні жанри. Значна частина композицій стала впізнаваною для кількох поколінь слухачів.

Чи має Софія Ротару звання Героя України?

Так, Софії Ротару присвоєно звання Героя України у 2002 році. Пізніше вона також отримала державну відзнаку «Національна легенда України». Співачка належить до числа артистів, чия творчість отримала офіційне визнання на державному рівні.