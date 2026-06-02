Софія Країнська — українська спортсменка, яка представляє Україну в художній гімнастиці та належить до нового покоління вітчизняних грацій. Широку увагу громадськості вона привернула завдяки успішним виступам на міжнародних змаганнях серед юніорок. Особливо помітним для її кар’єри став чемпіонат Європи 2026 року в болгарській Варні, де українка здобула одразу кілька нагород. Крім спортивних результатів, Країнська опинилася в центрі уваги через свій вчинок під час церемонії нагородження, коли разом з іншими українськими спортсменками висловила протест проти повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів. Сьогодні Софію називають однією з найперспективніших представниць української художньої гімнастики.

Біографія

Софія Країнська є представницею юніорської збірної України з художньої гімнастики. У відкритих джерелах поки що небагато інформації про її особисте життя, дату народження та родину, що є типовою практикою для спортсменок юніорського рівня.

Широке висвітлення її спортивної кар’єри почалося у 2025–2026 роках, коли гімнастка стала регулярно виступати на міжнародних турнірах під егідою Європейської гімнастики. Особливо успішним для неї став Європейський кубок 2026 року, де Софія здобула бронзову медаль у вправах з булавами серед юніорок.

Найгучнішого успіху спортсменка досягла на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики 2026 року у Варні. Разом із Софією Куліковою та Варварою Чубаровою вона виборола срібну медаль у командних змаганнях серед юніорок. Українська команда стала однією з найкращих на континенті та підтвердила високий рівень підготовки української школи художньої гімнастики.

Крім командного успіху, Країнська здобула срібну медаль у фіналі вправ зі стрічкою. У вирішальному виступі українка набрала 25,750 бала та посіла друге місце, поступившись лише представниці Росії Яні Заїкіній. Також Софія увійшла до п’ятірки найкращих у фіналі вправ з булавами.

Завдяки результатам на міжнародній арені Країнська вже вважається однією з головних надій української художньої гімнастики серед юніорок. Експерти прогнозують, що найближчими роками вона може перейти до дорослої збірної України та брати участь у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.

Цікаві факти

У 2026 році Софія Країнська стала однією з найобговорюваніших українських спортсменок після чемпіонату Європи у Варні. Причиною стали не лише медалі, а й її громадянська позиція.

Під час церемонії нагородження українські гімнастки Софія Країнська та Варвара Чубарова демонстративно закрили обличчя руками та одягнули навушники під час виконання гімнів Росії та Білорусі. Таким чином спортсменки висловили протест проти участі представників країн-агресорів у міжнародних турнірах.

Після цього вчинку Українська федерація художньої гімнастики підтримала спортсменок та запустила міжнародну кампанію #CloseYourEyesAndEars. Акція отримала широкий резонанс у спортивному середовищі та міжнародних медіа.

Ще один цікавий факт полягає в тому, що саме покоління Країнської стало першим українським юніорським складом, який після повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних стартів безпосередньо змагався з представниками цих країн на чемпіонаті Європи.

Попри молодий вік, Софія вже має у своїй колекції нагороди чемпіонату Європи та Європейського кубка, що є вагомим досягненням для спортсменки юніорського рівня.

Відповіді на питання про персону

Хто така Софія Країнська?

Софія Країнська — українська художня гімнастка, яка виступає за юніорську збірну України. Вона є призеркою чемпіонату Європи та Європейського кубка з художньої гімнастики. Найбільшу популярність спортсменка здобула після виступів на Євро-2026 у Варні.

Які медалі виграла Софія Країнська?

На чемпіонаті Європи 2026 року спортсменка здобула срібло у вправах зі стрічкою та срібну медаль у складі командної першості серед юніорок. Також раніше вона стала бронзовою призеркою Європейського кубка у вправах з булавами. Це найгучніші міжнародні досягнення у її кар’єрі на сьогодні.

Чому Софія Країнська потрапила в новини у 2026 році?

Після чемпіонату Європи спортсменка опинилася в центрі уваги через протест під час церемонії нагородження. Разом із Варварою Чубаровою вона демонстративно закрила обличчя та вдягнула навушники під час виконання гімнів Росії та Білорусі. Цей жест широко обговорювався в українських та міжнародних медіа.

У яких дисциплінах виступає Софія Країнська?

Українка бере участь у змаганнях з художньої гімнастики, виступаючи у вправах зі стрічкою, булавами та інших дисциплінах багатоборства. Найкращий результат на чемпіонаті Європи вона показала саме у вправах зі стрічкою. Також спортсменка успішно виступає у командних турнірах.

Які перспективи має Софія Країнська?

Фахівці називають Країнську однією з найперспективніших українських гімнасток свого покоління. Вже у юніорському віці вона здобула медалі великих міжнародних турнірів та входить до числа лідерок української збірної. У майбутньому вона може стати частиною основної національної команди України.