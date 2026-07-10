Софія Андрухович: біографія та цікаві факти про письменницю

Софія Андрухович — українська письменниця, перекладачка та публіцистка, одна з найвідоміших представниць сучасної української літератури. Її романи здобули українські та міжнародні літературні нагороди, а окремі твори були екранізовані. Вона працює не лише як авторка художньої прози, а й займається літературним перекладом та публіцистикою. Протягом багатьох років Андрухович залишається однією з найпомітніших постатей українського книжкового ринку. У 2026 році її ім’я знову активно згадувалося в медіа після повідомлень про розлучення з письменником Андрієм Бондарем.

Біографія

Софія Юріївна Андрухович народилася 17 листопада 1982 року в Івано-Франківську. Вона є донькою українського письменника Юрія Андруховича. Закінчила природничий ліцей в Івано-Франківську, після чого навчалася в Українській академії друкарства у Львові.

Літературну діяльність розпочала на початку 2000-х років. У 2002 році вийшов її дебютний роман «Літо Мілени», а вже наступного року була опублікована збірка оповідань «Старі люди». Пізніше вийшли книги «Жінки їхніх чоловіків» (2005) та «Сьомга» (2007).

У 2004 році Софія Андрухович стала стипендіаткою міжнародної програми Вілли Деціуша у Кракові. Також працювала співредакторкою українського літературного часопису «Четвер», публікувала есеї та статті у періодичних виданнях.

Найбільше визнання письменниці приніс роман «Фелікс Австрія», опублікований у 2014 році. Книга отримала відзнаку «Книга року ВВС», була перекладена кількома мовами, а у 2020 році за її мотивами вийшов художній фільм «Віддана».

У 2020 році Андрухович опублікувала роман «Амадока», який став одним із найбільш обговорюваних літературних творів останніх років в Україні та був відзначений премією імені Шолом-Алейхема. Крім авторської творчості, Софія Андрухович перекладала українською мовою твори Кадзуо Ішіґуро, Клайва Льюїса, Мануели Ґретковської та працювала над перекладом книги «Гаррі Поттер і келих вогню» спільно з Віктором Морозовим.

Цікаві факти

Одним із найбільш відомих фактів біографії Софії Андрухович є її належність до відомої літературної родини. Її батько — письменник Юрій Андрухович, один із представників українського постмодернізму.

Багато років Софія Андрухович перебувала у шлюбі з письменником Андрієм Бондарем. У родини є донька Варвара, яка народилася у 2008 році. У 2026 році стало відомо, що подружжя розлучилося. Обоє публічно підтвердили факт розірвання шлюбу, не повідомляючи детальних причин.

Роман «Фелікс Австрія» став одним із найуспішніших українських художніх творів останнього десятиліття. Його переклали багатьма мовами, а екранізація «Віддана» стала одним із найпомітніших українських історичних фільмів останніх років.

Письменниця неодноразово представляла українську літературу на міжнародних книжкових фестивалях, форумах та культурних подіях, а її твори виходили друком за межами України.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про зріст, автомобілі, бізнес, політичну діяльність чи захоплення Софії Андрухович поза літературною сферою.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Софії Андрухович?

Софія Андрухович народилася 17 листопада 1982 року в Івано-Франківську. Вік письменниці змінюється залежно від поточної дати. Дата народження підтверджується її офіційними біографічними довідками.

Хто батько Софії Андрухович?

Батьком письменниці є Юрій Андрухович — український письменник, перекладач та есеїст. Він є одним із найвідоміших сучасних українських літераторів і лауреатом численних міжнародних премій.

Які найвідоміші книги Софії Андрухович?

До найвідоміших творів належать «Літо Мілени», «Сьомга», «Фелікс Австрія», «Амадока» та «Катананхе». Найбільший міжнародний успіх здобув роман «Фелікс Австрія», який перекладений іноземними мовами та був екранізований.

Чи була Софія Андрухович одружена?

Так. Вона багато років перебувала у шлюбі з письменником Андрієм Бондарем. Подружжя виховує доньку Варвару. У 2026 році стало відомо про їхнє розлучення.

Чи є Софія Андрухович перекладачкою?

Так. Окрім власної творчості, вона працює як літературна перекладачка. Серед її перекладів — твори Кадзуо Ішіґуро, Клайва Льюїса, Мануели Ґретковської та участь у перекладі роману Джоан Ролінґ «Гаррі Поттер і келих вогню».