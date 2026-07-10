Софія Андрухович: біографія та цікаві факти про письменницю
2026-10-07    115

Софія Андрухович: біографія та цікаві факти про письменницю

Софія Андрухович — українська письменниця, перекладачка та публіцистка, одна з найвідоміших представниць сучасної української літератури. Її романи здобули українські та міжнародні літературні нагороди, а окремі твори були екранізовані. Вона працює не лише як авторка художньої прози, а й займається літературним перекладом та публіцистикою. Протягом багатьох років Андрухович залишається однією з найпомітніших постатей українського книжкового ринку. У 2026 році її ім’я знову активно згадувалося в медіа після повідомлень про розлучення з письменником Андрієм Бондарем.

Біографія

Софія Юріївна Андрухович народилася 17 листопада 1982 року в Івано-Франківську. Вона є донькою українського письменника Юрія Андруховича. Закінчила природничий ліцей в Івано-Франківську, після чого навчалася в Українській академії друкарства у Львові.

Літературну діяльність розпочала на початку 2000-х років. У 2002 році вийшов її дебютний роман «Літо Мілени», а вже наступного року була опублікована збірка оповідань «Старі люди». Пізніше вийшли книги «Жінки їхніх чоловіків» (2005) та «Сьомга» (2007).

У 2004 році Софія Андрухович стала стипендіаткою міжнародної програми Вілли Деціуша у Кракові. Також працювала співредакторкою українського літературного часопису «Четвер», публікувала есеї та статті у періодичних виданнях.

Найбільше визнання письменниці приніс роман «Фелікс Австрія», опублікований у 2014 році. Книга отримала відзнаку «Книга року ВВС», була перекладена кількома мовами, а у 2020 році за її мотивами вийшов художній фільм «Віддана».

У 2020 році Андрухович опублікувала роман «Амадока», який став одним із найбільш обговорюваних літературних творів останніх років в Україні та був відзначений премією імені Шолом-Алейхема. Крім авторської творчості, Софія Андрухович перекладала українською мовою твори Кадзуо Ішіґуро, Клайва Льюїса, Мануели Ґретковської та працювала над перекладом книги «Гаррі Поттер і келих вогню» спільно з Віктором Морозовим.

Цікаві факти

Одним із найбільш відомих фактів біографії Софії Андрухович є її належність до відомої літературної родини. Її батько — письменник Юрій Андрухович, один із представників українського постмодернізму.

Багато років Софія Андрухович перебувала у шлюбі з письменником Андрієм Бондарем. У родини є донька Варвара, яка народилася у 2008 році. У 2026 році стало відомо, що подружжя розлучилося. Обоє публічно підтвердили факт розірвання шлюбу, не повідомляючи детальних причин.

Роман «Фелікс Австрія» став одним із найуспішніших українських художніх творів останнього десятиліття. Його переклали багатьма мовами, а екранізація «Віддана» стала одним із найпомітніших українських історичних фільмів останніх років.

Письменниця неодноразово представляла українську літературу на міжнародних книжкових фестивалях, форумах та культурних подіях, а її твори виходили друком за межами України.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про зріст, автомобілі, бізнес, політичну діяльність чи захоплення Софії Андрухович поза літературною сферою.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Софії Андрухович?

Софія Андрухович народилася 17 листопада 1982 року в Івано-Франківську. Вік письменниці змінюється залежно від поточної дати. Дата народження підтверджується її офіційними біографічними довідками.

Хто батько Софії Андрухович?

Батьком письменниці є Юрій Андрухович — український письменник, перекладач та есеїст. Він є одним із найвідоміших сучасних українських літераторів і лауреатом численних міжнародних премій.

Які найвідоміші книги Софії Андрухович?

До найвідоміших творів належать «Літо Мілени», «Сьомга», «Фелікс Австрія», «Амадока» та «Катананхе». Найбільший міжнародний успіх здобув роман «Фелікс Австрія», який перекладений іноземними мовами та був екранізований.

Чи була Софія Андрухович одружена?

Так. Вона багато років перебувала у шлюбі з письменником Андрієм Бондарем. Подружжя виховує доньку Варвару. У 2026 році стало відомо про їхнє розлучення.

Чи є Софія Андрухович перекладачкою?

Так. Окрім власної творчості, вона працює як літературна перекладачка. Серед її перекладів — твори Кадзуо Ішіґуро, Клайва Льюїса, Мануели Ґретковської та участь у перекладі роману Джоан Ролінґ «Гаррі Поттер і келих вогню».

Амадока, Андрій Бондар, Варвара Бондар, Катананхе, Книга року ВВС, Софія Андрухович, Софія Андрухович Instagram, Софія Андрухович біографія, Софія Андрухович вік, сучасна українська література, Українська академія друкарства, українська письменниця, Фелікс Австрія, Четвер, Юрій Андрухович
Останні новини
Ольга Мартиновська: біографія та цікаві факти про українську шеф-кухарку

Ольга Мартиновська: біографія та цікаві факти про українську шеф-кухарку
Ольга Мартиновська — українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча та суддя кулінарного читать далее
10-07, 22:48
Михайло Мудрик: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Михайло Мудрик: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Михайло Мудрик — український професійний футболіст, один із найвідоміших представників читать далее
10-07, 21:14
The Rolling Stones випустили 25-й студійний альбом Foreign Tongues

The Rolling Stones випустили 25-й студійний альбом Foreign Tongues
Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones представив свій 25-й студійний читать далее
10-07, 20:22
Проїзд у Києві офіційно подорожчає: нові тарифи почнуть діяти з 15 липня

Проїзд у Києві офіційно подорожчає: нові тарифи почнуть діяти з 15 липня
Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про підвищення вартості проїзду читать далее
10-07, 19:21
Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів з Україною

Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів з Україною
Посли держав-членів Європейського Союзу 10 липня погодили відкриття для України читать далее
10-07, 19:01
Золото продовжує дорожчати через геополітичні ризики

Золото продовжує дорожчати через геополітичні ризики
Світові ціни на золото 10 липня продовжили зростання на тлі читать далее
10-07, 18:57
Катерина Тишкевич: біографія та цікаві факти про акторку

Катерина Тишкевич: біографія та цікаві факти про акторку
Катерина Тишкевич — українська акторка театру і кіно, телеведуча та читать далее
10-07, 17:23
Софія Андрухович: біографія та цікаві факти про письменницю

Софія Андрухович: біографія та цікаві факти про письменницю
Софія Андрухович — українська письменниця, перекладачка та публіцистка, одна з читать далее
10-07, 17:17
Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку

Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку
Лілія Ребрик — українська телеведуча, акторка театру та кіно, яка читать далее
10-07, 17:09
Яке церковне свято 11 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 11 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
11 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної княгині читать далее
10-07, 16:03
На Землю потрапляє пил від невідомого астероїда, заявили вчені

На Землю потрапляє пил від невідомого астероїда, заявили вчені
Міжнародна група дослідників виявила докази того, що частина космічного пилу, читать далее
10-07, 16:01
Верховний Суд залишив у силі санкції РНБО проти Порошенка

Верховний Суд залишив у силі санкції РНБО проти Порошенка
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив п'ятому президенту читать далее
10-07, 15:46
Фонова музика вдома стала новим трендом комфортного життя

Фонова музика вдома стала новим трендом комфортного життя
Фонова музика дедалі частіше стає невід'ємною частиною сучасного житлового простору, читать далее
10-07, 14:44
Квітковий туризм набирає популярності: Європа відкриває сезон липневих маршрутів

Квітковий туризм набирає популярності: Європа відкриває сезон липневих маршрутів
Європейські туристичні напрямки фіксують зростання інтересу до сезонних подорожей, пов'язаних читать далее
10-07, 14:35
Купюра 2000 грн “імені Андрія Пишного”: банкіри звернули увагу на дивну назву серії

Купюра 2000 грн “імені Андрія Пишного”: банкіри звернули увагу на дивну назву серії
Після того, як Національний банк України презентував банкноту номіналом 2000 читать далее
10-07, 14:28
Романтичні ювелірні годинники стали одним із головних трендів 2026 року

Романтичні ювелірні годинники стали одним із головних трендів 2026 року
Ювелірні жіночі годинники, натхненні історіями кохання, знову опинилися у центрі читать далее
10-07, 14:13
В Україні введуть в обіг нову банкноту 2000 гривень

В Україні введуть в обіг нову банкноту 2000 гривень
Національний банк України з 4 вересня 2026 року вводить в читать далее
10-07, 13:42
У Лондоні відкрили секс-коворкінг із місячним абонементом

У Лондоні відкрили секс-коворкінг із місячним абонементом
У Лондоні почав працювати незвичний простір формату секс-коворкінгу, який поєднує читать далее
10-07, 11:31
Частина педагогів в Україні отримуватиме надбавку до зарплати

Частина педагогів в Україні отримуватиме надбавку до зарплати
Окремі педагогічні працівники в Україні мають право на щомісячну надбавку читать далее
10-07, 11:17
Уряд готує нові виплати українцям перед опалювальним сезоном

Уряд готує нові виплати українцям перед опалювальним сезоном
Уряд України розпочав підготовку нових програм фінансової підтримки для найбільш читать далее
10-07, 11:14
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026