Соцвиплати в Україні під загрозою затримок
2026-11-09    111

Соцвиплати в Україні під загрозою затримок

В Україні найближчим часом можуть виникнути затримки із соціальними виплатами, якщо не буде забезпечено необхідну міжнародну фінансову підтримку. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пояснивши, що стабільність фінансування залежить, зокрема, від ухвалення законопроєктів, необхідних для продовження допомоги з боку Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

За словами Марченка, питання стосується не лише видатків державного бюджету. У разі виникнення проблем із фінансуванням наслідки можуть позначитися також на інших рівнях бюджетної системи, зокрема місцевих бюджетах. Таким чином, фінансові ризики можуть стосуватися не тільки виплат, які безпосередньо здійснюються з державної скарбниці.

Міністр пов’язав стабільність бюджетних видатків із виконанням законодавчих умов, від яких залежить подальше надходження коштів від міжнародних партнерів. Для Києва це має значення в умовах високого навантаження на державні фінанси та значної потреби у зовнішньому фінансуванні.

Підтримка ЄС і МВФ передбачає виконання Україною визначених зобов’язань та проведення необхідних реформ. Частина рішень потребує законодавчого оформлення, тому затримка з ухваленням відповідних законопроєктів може впливати на графік міжнародного фінансування.

Соціальні видатки є однією з категорій бюджетних платежів, які потребують регулярного забезпечення коштами. До них належать, зокрема, різні види державної соціальної допомоги та виплати населенню. Будь-які перебої з надходженням фінансування можуть створювати ризики для дотримання звичного графіка таких платежів.

Окремим фактором залишається ситуація з місцевими фінансами. Місцеві бюджети мають власні джерела доходів і видатків, однак їхня спроможність виконувати зобов’язання також залежить від загального стану бюджетної системи та механізмів міжбюджетних трансфертів.

Для міжнародних кредиторів виконання погоджених умов є частиною механізму фінансової підтримки. МВФ проводить регулярні перегляди програми та оцінює виконання взятих зобов’язань перед ухваленням рішень щодо подальшого фінансування. Європейські інституції також прив’язують окремі виплати до виконання визначених реформ і встановлених показників.

У найближчій перспективі ключовим питанням для бюджетного фінансування залишається проходження необхідних законопроєктів через парламент та виконання умов міжнародних програм. Від цього залежатиме ритмічність надходження зовнішніх ресурсів і можливість держави та місцевих бюджетів своєчасно виконувати заплановані фінансові зобов’язання.

Сергій Марченко очолює Міністерство фінансів із 2020 року. На цій посаді він відповідає за формування державної фінансової політики, підготовку бюджету та переговори з міжнародними фінансовими партнерами. Під час повномасштабної війни залучення зовнішнього фінансування стало одним із ключових напрямів роботи українського Мінфіну.

Європейський Союз, МВФ, Міністерство фінансів, новини України, Сергій Марченко, соціальна виплата
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