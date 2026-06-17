Собівартість будівництва житла в Україні за рік зросла майже на 20%
2026-17-06    83

Собівартість будівництва житла в Україні за рік зросла майже на 20%

Собівартість будівництва житла в Україні у квітні 2026 року зросла на 19,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані дослідження консалтингової компанії UTG. Зростання витрат забудовників відбувається на тлі інфляції, подорожчання будівельних матеріалів, енергоносіїв та дефіциту робочої сили, що продовжує впливати на вартість нерухомості в різних регіонах країни.

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За даними аналітиків, лише за один місяць, між березнем і квітнем 2026 року, собівартість будівництва збільшилася ще на 3,1%. Це свідчить про збереження тенденції до подорожчання будівельних робіт навіть попри уповільнення окремих економічних показників та складну ситуацію на ринку нерухомості.

Серед ключових факторів, які формують зростання витрат забудовників, фахівці називають інфляційний тиск, збільшення вартості будівельних матеріалів, підвищення цін на енергоресурси, коливання валютного курсу та нестачу кваліфікованих працівників. Останній чинник залишається одним із найгостріших для галузі через мобілізацію, міграцію населення та скорочення кількості спеціалістів на ринку праці.

Одночасно з подорожчанням будівництва обсяги виробництва будівельної продукції демонструють негативну динаміку. У січні-квітні 2026 року цей показник скоротився на 2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Зниження активності в секторі відбувається попри стабільний попит на житло в низці регіонів країни.

Тенденція до зростання собівартості формується не перший рік. За оцінками учасників ринку, з початку повномасштабного вторгнення Росії та до весни 2025 року витрати на будівництво житла в Україні збільшилися приблизно вдвічі порівняно з рівнем 2021 року. Це стало результатом руйнування виробничих ланцюгів, логістичних проблем, зростання цін на імпортні матеріали та збільшення витрат на оплату праці.

Подорожчання будівництва безпосередньо впливає на ціни на первинному ринку нерухомості. Водночас експерти зазначають, що кінцева вартість квартир залежить не лише від собівартості. Значну роль відіграють доступність іпотечного кредитування, кількість нових проєктів на ринку та регіональний баланс між попитом і пропозицією.

Найбільше зростання цін на житло за останній рік зафіксоване у західних та центральних областях України. За даними профільного порталу ЛУН, лідером став Тернопіль, де вартість житла збільшилася на 26%. В Івано-Франківську та Хмельницькому ціни зросли на 23%, аналогічний показник зафіксовано у Вінниці. В інших регіонах подорожчання було більш стриманим і перебувало переважно в межах від 3% до 8%.

Учасники ринку вважають, що дефіцит нового житла в окремих містах залишається одним із факторів підтримки цін. Водночас відсутність розвинутого іпотечного ринку стримує частину потенційного попиту, що не дозволяє забудовникам повністю перекладати зростання витрат на кінцевих покупців.

Подальша динаміка цін на нерухомість залежатиме від макроекономічної ситуації, темпів інфляції, вартості будівельних ресурсів та доступності фінансування для громадян. За збереження нинішніх тенденцій учасники ринку очікують, що собівартість будівництва і надалі залишатиметься одним із головних чинників формування цін на житло в Україні.

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