Собака на ланцюгу – шлях до адмінвідповідальності

Тримати тварин на привʼязі без вигулу більше не можна — за це передбачена відповідальність.

Тепер в Україні заборонено постійно тримати собак на ланцюгу без можливості вигулу та вільного пересування. Особи, які залишають тварин на вулиці, нестимуть за це відповідальність.

Заборонено калічити тварин заради зовнішнього вигляду: купірування вух чи хвостів «для краси» тепер заборонено законом. Такі втручання дозволяються лише з медичних причин, підтверджених ветеринаром.

За порушення правил добробуту тварин передбачена адміністративна відповідальність, розмір якої залежатиме від стану здоров’я та догляду за твариною.