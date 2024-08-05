Смертність в Україні б’є усі рекорди

Смертність в Україні у 2024 році втричі перевищує народжуваність, повідомляє Опендатабот.

За даними Мін’юсту, за перше півріччя народилося 87 655 дітей, що на 9% менше за аналогічний період 2023 і в півтора рази менше 2021 року.

Померли 250 972 особи, що в 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли вирував COVID.

Нині одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. У докоподібних 2018-2020 роках було 1 до 2.

Раніше ЗМІ писали, що так мало дітей, як зараз, в Україні не народжувалося щонайменше останні три сторіччя.

Через низьку народжуваність Мінсоцполітики вже каже, ​​що пенсії в Україні в майбутньому будуть мінімальними.