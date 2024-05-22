Смерть Путіна: у Каннах представили фільм про останні дні диктатора

У Каннах представили фільм про останні дні Путіна. Польський кінематографіст Патрік Вега створив фільм за допомогою штучного інтелекту, головним героєм якого став російський диктатор Путін.

Як розповів Вега, наприкінці головний герой помирає, “це має бути хепі енд”.

Вега стверджує, що розробила нову технологію. Вона ґрунтується не на обробці за допомогою ІІ реальних фотографій путіна, а на створенні віртуального актора з обличчям та фігурою диктатора.

“Це перший фільм, у якому використовується ця технологія”, – сказав режисер.

Фільм вже продано у більш ніж 50 країн. Він вийде у прокат 26 вересня.