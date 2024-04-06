Сльозотворець (2024): трейлер та сюжет нової підліткової драми

Італійська підліткова драма “Сльозотворець” (“Fabbricante di lacrime”) вже доступна на Netflix. Фільм “Сльозотворець” екранізований за однойменним романом Ерін Дум, який став справжнім літературним феноменом.

Сюжет фільму “Сльозотворець” обертається навколо двох сиріт, Нікі та Ригеля, яких об’єднує жахливе минуле у притулку Саннікрик із прізвисько “Могила”. Коли їх усиновлює одна сім’я, вони змушені жити разом, борючись із таємницею, що їх пов’язує, та несподіваними почуттями, що виникають між ними.

Флешбеки картини “Сльозотворець”переносять глядачів у жорстокі будні притулку, де діти зазнають знущань з боку жорстокої директорки. Ніка і Ригель знаходять втіху в дружбі, яка згодом переростає у заборонене кохання.

Життя за межами притулку також не стає легким. Ригель стає замкнутим та агресивним, а Ніка тим часом намагається налагодити стосунки з новою родиною та однолітками.