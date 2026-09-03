Словаччина заблокувала річне продовження санкцій ЄС проти РФ

Словаччина 2 вересня 2026 року виступила проти пропозиції продовжити на 12 місяців індивідуальні санкції Європейського Союзу проти Росії, через що посли країн ЄС не змогли досягти консенсусу в Брюсселі. Розгляд питання перенесли на 9 вересня, а чинні обмеження спливають 15 вересня. За даними дипломатичних джерел, Братислава стала єдиною державою ЄС, яка не підтримала річне продовження.

Йдеться про санкційний режим щодо осіб і компаній, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Наразі обмеження охоплюють близько 2600 фізичних та юридичних осіб. До санкцій входять заборона на в’їзд до ЄС для фізичних осіб, замороження активів та заборона надання підсанкційним особам коштів або економічних ресурсів.

Словацька сторона, за інформацією дипломатів, не погоджується на запропонований перехід від шестимісячного до річного терміну продовження. Братислава наполягає на збереженні попередньої практики, за якої індивідуальні санкції переглядалися кожні шість місяців. Також словацькі представники запропонували вилучити із санкційного списку кілька російських громадян, однак їхні імена поки не оприлюднені.

Для ухвалення рішення про продовження санкційного режиму потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС. Саме ця вимога робить позицію однієї країни достатньою для блокування домовленості. Посли вирішили повернутися до питання 9 вересня, залишивши шість днів до завершення чинного терміну дії обмежень.

Попередня шестимісячна модель стала результатом тривалих політичних суперечок усередині ЄС. Коротший період продовження давав окремим державам можливість регулярно порушувати питання про коригування санкційних списків та вимагати виключення конкретних осіб.

У 2026 році Євросоюз почав переходити до довшого циклу продовження санкцій. У червні лідери країн ЄС погодилися вперше продовжувати окремі економічні санкції проти Росії на 12 місяців. 25 червня Рада ЄС продовжила відповідні економічні обмеження до 31 липня 2027 року. Вони охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення.

Індивідуальні санкції мають інший строк дії. У березні Рада ЄС продовжила їх лише на шість місяців — до 15 вересня 2026 року. Під час того перегляду з переліку не продовжили санкції щодо двох осіб, а ще п’ятьох померлих виключили зі списку.

Суперечка виникла на тлі обговорення нових обмежень проти Росії. Німеччина 2 вересня заявила, що ЄС працює над додатковими санкціями проти російських фізичних осіб. Окремо в Брюсселі обговорюють заходи щодо російського військово-промислового комплексу та так званого «тіньового флоту», який використовується для обходу енергетичних обмежень.

Якщо держави ЄС не домовляться до 15 вересня, санкційний режим щодо включених до нього осіб та компаній потребуватиме нового рішення Ради ЄС. Тому переговори 9 вересня матимуть практичне значення не лише для тривалості наступного періоду дії обмежень, а й для складу самого санкційного списку.

Позиція Словаччини також демонструє, що перехід ЄС до річного циклу продовження індивідуальних санкцій поки не отримав повної підтримки всіх держав. Остаточний варіант рішення залежатиме від того, чи погодиться Братислава на компроміс щодо строку дії санкцій та запропонованих змін до переліку.