Слава Красовська: біографія та цікаві факти про акторку

Слава Красовська — українська акторка театру, кіно та дубляжу, відома за серіалами «Кріпосна», «Жіночий лікар» і «Опер за викликом». Вона також зіграла у фільмах «Сторожова застава», «Заборонений» і фентезі «Хрещатик 48/2». Красовська працює на сцені Українського Малого драматичного театру, займається акторською майстерністю та розвиває власні творчі проєкти. Окрім акторства, вона створила бренд ароматних сувенірів, присвячених Києву. У жовтні 2026 року артистка повідомила про розлучення з чоловіком після 14 років стосунків і з гумором прокоментувала зміни в особистому житті.

Біографія

Слава Красовська народилася 11 листопада 1989 року в Києві. З дитинства вона цікавилася мистецтвом і навчалася на театральному відділенні Київської дитячої школи мистецтв № 8. Після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У 2012 році закінчила навчання за спеціальністю «актор театру і кіно» в майстерні Юрія Висоцького.

Того ж року Красовська почала активно зніматися в телевізійних проєктах. Серед її ранніх робіт — серіали «Жіночий лікар», «Сашка» та «Гречанка». Згодом акторка розширила фільмографію ролями в мелодрамах, детективах і містичних історіях.

Одним із помітних етапів її кар’єри стала участь у пригодницькому фентезі «Сторожова застава», що вийшло на екрани 2017 року. У стрічці Красовська зіграла Росанку. Наступного року вона з’явилася в серіалі «Опер за викликом», а в 2019-му — у популярній костюмованій драмі «Кріпосна», де виконала роль Галини. Також у її доробку — фільми «Заборонений» і «Будинок “Слово”. Нескінчений роман», серіали «Доньки-матері», «Люся-інтерн», «Кришталеві вершини» та інші роботи.

З 2017 року акторка працює в Українському Малому драматичному театрі в Києві. Вона брала участь у виставі «Коханець» за п’єсою Гарольда Пінтера. Постановка стала переможницею конкурсу-фестивалю Taken the Stage у 2018 році.

Красовська продовжує професійно вдосконалюватися. Вона відвідувала акторські майстер-класи, навчалася роботі перед камерою, а також опановувала сценічний бій. У 2018 році проходила підготовку з рукопашного бою та сценічного володіння ножем у межах курсів Британської академії сценічного бою. У 2019-му долучилася до професійних каскадерських курсів Stuntalot Crew.

Окремим напрямом її роботи стало дублювання. З 2018 року Красовська співпрацює зі студією Le Doyen. Навички роботи з голосом стали в пригоді й під час створення фентезі «Хрещатик 48/2», де вона зіграла темну богиню Мару. Акторка розповідала, що її запросили на кастинг після роботи над англомовним дубляжем персонажа в попередньому кінопроєкті.

Красовська також викладає акторську майстерність і працює з власним акторським колективом ARTISTIC. У творчих планах вона поєднує театральні постановки, знімання в кіно та освітню діяльність.

Цікаві факти

Красовська створила бренд сувенірів про Київ. Проєкт «Панянка киянка» об’єднує ароматні сувеніри, зокрема мило та свічки, запахи яких присвячені відомим місцям столиці. В інтерв’ю Marie Claire Ukraine акторка пояснювала, що Київ для неї не лише рідне місто, а й джерело натхнення для творчості.

Вона любить складні фантастичні образи. У фільмі «Хрещатик 48/2» Красовська зіграла Мару — давню богиню смерті. В інтерв’ю вона зазначала, що негативних персонажів у казкових і фантастичних історіях грати особливо цікаво. Для таких ролей важливі голос, дикція та вміння створити виразний характер.

Серед її улюблених книжок — «Тіні забутих предків». Красовська розповідала, що цінує в повісті Михайла Коцюбинського поєднання сильних пристрастей, українського фольклору й карпатської природи. Серед сучасних книжок вона відзначала роман Олени Пшеничної «Там, де заходить сонце».

Акторка називає Київ своїм місцем сили. Серед улюблених локацій міста вона згадувала Андріївський узвіз, Володимирську гірку та Пейзажну алею. За межами столиці її надихає заповідник Качанівка на Чернігівщині.

Її весілля було нетрадиційним. Слава Красовська та її обранець Олександр, який також працює театральним актором, одружилися у вересні 2020 року. Церемонію провели в театрі, де працювала артистка. Замість класичного весільного образу вона обрала кросівки, вінок замість фати та масивні прикраси.

У 2026 році акторка повідомила про розлучення. За інформацією українських медіа, Красовська та Олександр були разом 14 років, шість із яких перебували в офіційному шлюбі. У жовтні акторка опублікувала в Instagram підтвердження розірвання шлюбу в застосунку «Дія» й пожартувала, що тепер вона «офіційно холостячка». Причин розлучення вона публічно не пояснювала.

Відповіді на питання про Славу Красовську

Хто така Слава Красовська?

Слава Красовська — українська акторка театру, кіно та дубляжу. Глядачі знають її за серіалами «Кріпосна», «Жіночий лікар» і «Опер за викликом». Вона також працює в Українському Малому драматичному театрі та викладає акторську майстерність.

Скільки років Славі Красовській?

Акторка народилася 11 листопада 1989 року в Києві. У жовтні 2026 року їй 36 років. Дату народження вказують українські кінобази та професійний профіль акторки.

Які найвідоміші фільми й серіали Слави Красовської?

Серед помітних робіт акторки — серіали «Кріпосна», «Жіночий лікар», «Опер за викликом» і «Гречанка». У кіно вона знімалася у «Сторожовій заставі», «Забороненому» та «Будинку “Слово”. Нескінчений роман». У фентезі «Хрещатик 48/2» вона зіграла богиню Мару.

Чи була Слава Красовська одружена?

Так, акторка була одружена з Олександром, який також працює актором у театрі. Пара познайомилася під час навчання, а у вересні 2020 року зіграла весілля. У жовтні 2026 року Красовська повідомила про розірвання шлюбу після 14 років стосунків.

Чим Слава Красовська займається поза знімальним майданчиком?

Акторка викладає акторську майстерність, бере участь у театральних постановках і працює з колективом ARTISTIC. Вона також розвиває бренд «Панянка киянка», який створює ароматні сувеніри, натхненні Києвом. Серед її особистих інтересів — книжки, кіно та історія рідного міста.