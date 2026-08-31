Скотт Бессент зустрівся з представником РФ, Зеленський поговорив з Віткоффом

Скотт Бессент, міністр фінансів США, 31 серпня проводить зустріч із російською делегацією на тлі дипломатичних контактів Вашингтона з Москвою та Києвом. За наявною інформацією, американська сторона має просувати мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни, який складається з 28 пунктів. Паралельно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Під час розмови із представниками американської адміністрації Зеленський повідомив, що переговорний процес між Києвом і Вашингтоном триває постійно. За його словами, сторони обговорюють визначення дати можливого візиту Віткоффа та Кушнера до України. Президент заявив, що така поїздка могла б допомогти у напрацюванні рішень, спрямованих на досягнення миру.

«Розмова була детальною та конструктивною. Важливо, що діалог між переговорними групами США та України триває постійно, і зараз ми обговорюємо визначення дати візиту в Україну», — повідомив Зеленський.

Окремо під час розмови президент поінформував американських представників про ситуацію на фронті та російські повітряні удари. За словами Зеленського, успіхи російських військ є незначними та досягаються ціною значних втрат. Він також зазначив, що Віткофф і Кушнер володіють багатьма деталями щодо ситуації.

«Команди будуть на зв’язку, щоб обговорити порядок денний і визначити найбільш зручний графік для подальшого спілкування», — додав президент.

Зустріч Бессента з російською делегацією відбувається на тлі спроб адміністрації Трампа підтримувати переговорний канал із Москвою та одночасно координувати позиції з Києвом. Американські представники протягом переговорного процесу проводили окремі контакти з російською та українською сторонами.

Одним із центральних питань залишається зміст американської мирної ініціативи. Повідомлення про 28-пунктний план Трампа з’явилися в межах дипломатичних консультацій щодо завершення війни. Конкретні параметри документа можуть змінюватися під час переговорів, а позиції сторін щодо низки ключових питань поки не узгоджені.

Для Києва принципове значення мають умови припинення бойових дій, гарантії безпеки та подальші механізми контролю за виконанням можливих домовленостей. Зеленський неодноразово заявляв про готовність до дипломатичного процесу за умови досягнення справедливого та тривалого миру.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер беруть участь у дипломатичних контактах адміністрації Трампа щодо завершення війни. Їхні переговори з українською стороною стосуються, зокрема, параметрів можливого мирного врегулювання та подальших кроків переговорного процесу.

Нова зустріч американського представника з російською делегацією може стати черговим етапом спроб Вашингтона узгодити позиції Москви та Києва щодо потенційної мирної угоди. Водночас відкритими залишаються питання щодо готовності Росії прийняти запропоновані умови, позиції Києва щодо окремих положень плану та можливих строків переходу від консультацій до повноцінних переговорів.