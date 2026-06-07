Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня
2026-07-06    68

Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня

В Україні протягом тижня до 14 червня курс долара залишатиметься відносно стабільним завдяки контролю Національного банку та відсутності факторів для різких валютних коливань. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового, американська валюта на міжбанківському ринку торгуватиметься в межах 44-44,4 грн за долар, а на готівковому ринку — 44-44,5 грн. Таким чином, 100 доларів можуть коштувати від 4400 до 4450 гривень.

За словами банкіра, валютний ринок увійшов у літній період без суттєвих дисбалансів. НБУ продовжує відігравати ключову роль у підтримці курсової стабільності, а міжнародна фінансова допомога забезпечує достатній рівень валютних резервів для згладжування можливих коливань. Експерт не очікує різких змін попиту чи пропозиції валюти найближчими днями.

У банку прогнозують, що поточний тиждень пройде під впливом традиційних ринкових факторів — активності експортерів, імпортерів та поведінки населення на готівковому ринку. Водночас суттєвого тиску на гривню поки не спостерігається. На думку Лєсового, регулятор має достатньо інструментів для утримання ситуації в прогнозованих межах.

Прогноз на червень загалом також залишається помірним. У «Глобус Банку» очікують, що середній курс долара протягом місяця перебуватиме в діапазоні 43,8-44,8 грн. Це означає, що вартість 100 доларів може коливатися від 4380 до 4480 гривень залежно від ситуації на ринку та курсової політики НБУ.

Аналітики зазначають, що на курс впливають кілька ключових чинників. Серед них — обсяги міжнародної фінансової підтримки України, динаміка інфляції, стан державного бюджету та валютні інтервенції Нацбанку. Водночас нинішня модель керованої гнучкості курсу дозволяє уникати різких стрибків навіть за умов зовнішніх ризиків.

Окремі фінансові експерти прогнозують поступове послаблення гривні впродовж другої половини року. Зокрема, деякі оцінки допускають наближення курсу до рівня 45 грн за долар наприкінці літа або восени. Проте на короткій дистанції більшість аналітиків сходяться на думці, що валютний ринок залишатиметься контрольованим, а різкі зміни курсу малоймовірні.

На готівковому ринку це означає, що українці найближчим часом навряд чи побачать істотне подорожчання американської валюти. За поточними прогнозами, купівля 100 доларів обійдеться в суму, близьку до 4,4 тис. гривень, а 1000 доларів коштуватимуть орієнтовно від 44 тис. до 44,5 тис. гривень.

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