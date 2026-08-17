Скільки грошей потрібно сім’ї з дитиною для базових потреб
2026-17-08    133

Скільки грошей потрібно сім’ї з дитиною для базових потреб

Сім’ї з двох дорослих та однієї дитини потрібно близько 29 тис. грн на місяць, щоб покривати лише базові потреби. Про це йдеться в розрахунку, оприлюдненому OBOZ.ua. Для родини з двома дітьми необхідний місячний бюджет наближається до 37 тис. грн, тоді як двом працюючим дорослим, які утримують одного літнього батька, потрібно щонайменше 26,5 тис. грн.

Зазначені суми характеризують не рівень доходу, який дозволяє забезпечити комфортне життя, а витрати на базові потреби домогосподарства. До них належать харчування, товари повсякденного споживання, одяг, транспорт та інші необхідні витрати, без яких сім’я не може повноцінно забезпечувати щоденні потреби.

Для родини з двома дітьми різниця у витратах порівняно з сім’єю з однією дитиною становить близько 8 тис. грн на місяць. Таким чином, збільшення кількості дітей суттєво впливає на необхідний бюджет навіть за умови, що йдеться лише про мінімальний рівень споживання.

Окремо наведено розрахунок для домогосподарства, у якому двоє дорослих працюють і утримують одного літнього батька. У такому випадку базові витрати оцінюються щонайменше у 26,5 тис. грн щомісяця. Така модель витрат демонструє вплив кількості членів сім’ї та їхніх потреб на необхідний сукупний дохід.

Розмір необхідного бюджету залежить не лише від кількості людей у домогосподарстві. Значну частину витрат можуть формувати житло та комунальні послуги, харчування, транспорт, ліки, навчання дітей і догляд за ними. Саме тому однакова кількість членів сім’ї не означає однакових фактичних витрат у різних регіонах та за різних життєвих обставин.

На фактичну купівельну спроможність також впливає інфляція. За зростання цін та незмінного доходу домогосподарство змушене або збільшувати частку витрат на необхідні товари, або скорочувати споживання інших категорій. Особливо відчутним це може бути для сімей із дітьми та домогосподарств, де є люди похилого віку.

Водночас наведені 29 тис., 37 тис. та 26,5 тис. грн не слід автоматично прирівнювати до офіційного прожиткового мінімуму чи гарантованого державою рівня доходу. Це окремі розрахунки фактичної вартості базових потреб конкретних моделей домогосподарств. Офіційні соціальні стандарти встановлюються державою окремими нормативними актами й використовуються для визначення низки соціальних виплат та інших показників.

Сімейні бюджети в Україні також залежать від структури доходів. Для працюючих членів родини ключовим джерелом коштів є заробітна плата, тоді як сім’ї з дітьми можуть отримувати соціальну допомогу, а домогосподарства з літніми родичами — пенсійні виплати. Тому одна й та сама сума базових витрат може створювати різне фінансове навантаження залежно від складу доходів.

витрати сім’ї, інфляція, прожитковий мінімум, сімейний бюджет, соціальні виплати
Останні новини
Росія перехоплює майже всі українські ракети «Фламінго», – Focus

Росія перехоплює майже всі українські ракети «Фламінго», – Focus
Росія почала перехоплювати майже всі українські крилаті ракети «Фламінго» під читать далее
17-08, 17:19
Українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські права без іспитів

Українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські права без іспитів
Із 18 серпня 2026 року громадяни України, які проживають у читать далее
17-08, 17:15
Яке церковне свято 18 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 18 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
18 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святих мучеників читать далее
17-08, 17:12
Посада керівника ТЦК може коштувати до $150 тисяч, — Качура

Посада керівника ТЦК може коштувати до $150 тисяч, — Качура
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура 17 серпня читать далее
17-08, 15:19
Скільки грошей потрібно сім’ї з дитиною для базових потреб

Скільки грошей потрібно сім’ї з дитиною для базових потреб
Сім’ї з двох дорослих та однієї дитини потрібно близько 29 читать далее
17-08, 11:22
Ілля Забарний: біографія та цікаві факти про футболіста

Ілля Забарний: біографія та цікаві факти про футболіста
Ілля Забарний — український футболіст, центральний захисник французького «Парі Сен-Жермен» читать далее
17-08, 09:47
Владислав Польський, командир роти на Харківщині, врятував двох бійців

Владислав Польський, командир роти на Харківщині, врятував двох бійців
Командир штурмової роти 475-го окремого штурмового полку «Code 9.2» Владислав читать далее
17-08, 09:43
Роботодавцям пояснили умови пільгового ЄСВ у 2026 році

Роботодавцям пояснили умови пільгового ЄСВ у 2026 році
Роботодавці, які офіційно працевлаштовують людей з інвалідністю, можуть сплачувати єдиний читать далее
17-08, 09:41
РФ погрожує британським судам, Лондону бракує кораблів для захисту

РФ погрожує британським судам, Лондону бракує кораблів для захисту
Росія пригрозила «дзеркально відповідати» на затримання танкерів так званого «тіньового читать далее
17-08, 09:38
Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по військових КНДР

Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по військових КНДР
Південнокорейські військові минулого тижня відкрили попереджувальний вогонь після того, як читать далее
17-08, 09:35
Гайден Панеттьєрі: екснаречена Кличка померла у віці 36 років

Гайден Панеттьєрі: екснаречена Кличка померла у віці 36 років
Американська акторка Гайден Панеттьєрі померла у неділю, 16 серпня, у читать далее
17-08, 08:08
У Києві поліція використовує непримітні цивільні авто для оповіщення

У Києві поліція використовує непримітні цивільні авто для оповіщення
У Києві правоохоронці під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних можуть читать далее
16-08, 18:15
Еммануеля Макрона розкритикували за відпочинок на гідроциклі

Еммануеля Макрона розкритикували за відпочинок на гідроциклі
Президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували через фотографії з відпочинку на читать далее
16-08, 17:54
Яке церковне свято 17 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 17 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
17 серпня 2026 року православна церква вшановує священномученика Мирона Кизицького, читать далее
16-08, 17:50
Британські дрони вперше використали для ударів по РФ

Британські дрони вперше використали для ударів по РФ
Британські далекобійні безпілотники вперше почали використовуватися українськими військовими для ударів читать далее
16-08, 11:24
Бізнесмен Ілля Павлюк потрапив у ДТП на трасі М-30, – ЗМІ

Бізнесмен Ілля Павлюк потрапив у ДТП на трасі М-30, – ЗМІ
Бізнесмен Ілля Павлюк потрапив у ДТП за участю трьох автомобілів читать далее
16-08, 11:20
Угорщина не обмежувала захист для чоловіків з України

Угорщина не обмежувала захист для чоловіків з України
Угорщина не запроваджувала обмежень на оформлення тимчасового захисту для чоловіків читать далее
16-08, 11:16
Дарія Альошкіна: біографія та цікаві факти про художницю

Дарія Альошкіна: біографія та цікаві факти про художницю
Дарія Альошкіна — українська художниця, скульпторка та майстриня витинанки, яка читать далее
16-08, 11:07
Путрі Андріані Джуфічі: учасниця «Міс Земля-2025» померла, коли їй мало виповнитися 26

Путрі Андріані Джуфічі: учасниця «Міс Земля-2025» померла, коли їй мало виповнитися 26
Путрі Андріані Джуфічі, яка представляла Індонезію на міжнародному конкурсі краси читать далее
16-08, 11:05
Дельфіни біля Квінсленду навчилися ловити рибу раковинами

Дельфіни біля Квінсленду навчилися ловити рибу раковинами
Морські біологи зафіксували біля узбережжя Квінсленду в Австралії, як індо-тихоокеанські читать далее
15-08, 18:01
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Національній банк України Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар