Скільки грошей потрібно сім’ї з дитиною для базових потреб

Сім’ї з двох дорослих та однієї дитини потрібно близько 29 тис. грн на місяць, щоб покривати лише базові потреби. Про це йдеться в розрахунку, оприлюдненому OBOZ.ua. Для родини з двома дітьми необхідний місячний бюджет наближається до 37 тис. грн, тоді як двом працюючим дорослим, які утримують одного літнього батька, потрібно щонайменше 26,5 тис. грн.

Зазначені суми характеризують не рівень доходу, який дозволяє забезпечити комфортне життя, а витрати на базові потреби домогосподарства. До них належать харчування, товари повсякденного споживання, одяг, транспорт та інші необхідні витрати, без яких сім’я не може повноцінно забезпечувати щоденні потреби.

Для родини з двома дітьми різниця у витратах порівняно з сім’єю з однією дитиною становить близько 8 тис. грн на місяць. Таким чином, збільшення кількості дітей суттєво впливає на необхідний бюджет навіть за умови, що йдеться лише про мінімальний рівень споживання.

Окремо наведено розрахунок для домогосподарства, у якому двоє дорослих працюють і утримують одного літнього батька. У такому випадку базові витрати оцінюються щонайменше у 26,5 тис. грн щомісяця. Така модель витрат демонструє вплив кількості членів сім’ї та їхніх потреб на необхідний сукупний дохід.

Розмір необхідного бюджету залежить не лише від кількості людей у домогосподарстві. Значну частину витрат можуть формувати житло та комунальні послуги, харчування, транспорт, ліки, навчання дітей і догляд за ними. Саме тому однакова кількість членів сім’ї не означає однакових фактичних витрат у різних регіонах та за різних життєвих обставин.

На фактичну купівельну спроможність також впливає інфляція. За зростання цін та незмінного доходу домогосподарство змушене або збільшувати частку витрат на необхідні товари, або скорочувати споживання інших категорій. Особливо відчутним це може бути для сімей із дітьми та домогосподарств, де є люди похилого віку.

Водночас наведені 29 тис., 37 тис. та 26,5 тис. грн не слід автоматично прирівнювати до офіційного прожиткового мінімуму чи гарантованого державою рівня доходу. Це окремі розрахунки фактичної вартості базових потреб конкретних моделей домогосподарств. Офіційні соціальні стандарти встановлюються державою окремими нормативними актами й використовуються для визначення низки соціальних виплат та інших показників.

Сімейні бюджети в Україні також залежать від структури доходів. Для працюючих членів родини ключовим джерелом коштів є заробітна плата, тоді як сім’ї з дітьми можуть отримувати соціальну допомогу, а домогосподарства з літніми родичами — пенсійні виплати. Тому одна й та сама сума базових витрат може створювати різне фінансове навантаження залежно від складу доходів.