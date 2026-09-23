Скільки готівки можна зняти без комісії у 2026 році

З 1 жовтня 2026 року загального нового ліміту на зняття готівки для всіх банків не запроваджується, однак умови залежать від конкретної картки, виду коштів та банку, через банкомат якого проводиться операція. Базове обмеження НБУ під час воєнного стану становить 100 тис. грн на день з рахунку в гривні, але банки можуть встановлювати додаткові часові, місячні та тарифні обмеження.

Який ліміт діє у ПриватБанку

Для власних гривневих коштів у банкоматах ПриватБанку встановлено ліміт 40 тис. грн протягом трьох годин і до 100 тис. грн на добу. Для окремих категорій клієнтів через вимоги фінансового моніторингу діє нижчий ліміт — 20 тис. грн за три години. При знятті коштів із картки іншого банку через банкомат ПриватБанку діє обмеження 20 тис. грн за одну операцію та за три години.

Окремо працює сервіс «Зняти без картки». Під час першого використання максимальна сума становить 4 тис. грн на добу, а після повторного використання діють ліміти 20 тис. грн на три години та 100 тис. грн на добу. Для картки для виплат зняття власних коштів у банкоматах ПриватБанку не тарифікується в межах встановленого ліміту.

Що змінюється для клієнтів Ощадбанку

Ощадбанк повідомив про зміни тарифів, які набувають чинності 1 жовтня 2026 року. Зокрема, банк збільшує ліміт безкоштовного зняття готівки в банкоматах інших українських банків для карток, емітованих у тарифному пакеті «Мій рахунок». Тому для клієнтів Ощадбанку дата 1 жовтня справді має значення, хоча йдеться не про загальнонаціональне обмеження, а про зміну банківського тарифу.

Для операцій через каси Ощадбанку діють окремі правила: для клієнтів доступна видача до 100 тис. грн на день з одного рахунку. Конкретна безкомісійна сума залежить від тарифного пакета та виду операції, тому перед отриманням значної суми банк рекомендує перевіряти актуальні умови картки.

Скільки коштує зняття готівки в monobank

У monobank умови принципово відрізняються від моделі ПриватБанку. За чинними тарифами зняття власних коштів в Україні коштує 0,9% від суми операції. Водночас для окремих категорій коштів передбачені винятки: наприклад, попередньо зараховані власні кошти від діяльності ФОП у сумі до 50 тис. грн на місяць можна знімати без комісії.

Переказ власних коштів із monobank на картку іншого українського банку в тарифах зазначений як безкоштовний. Проте це не означає автоматичного безкоштовного зняття: комісію та ліміт визначатиме банк, карткою якого клієнт скористається для отримання готівки. Тому схема з переказом на іншу картку має сенс лише після перевірки тарифу банку-отримувача.

Які умови діють у Sense Bank

Для дебетових карток Sense Bank безкоштовний ліміт залежить від тарифного пакета. Для White він становить 20 тис. грн на місяць, для Black — 50 тис. грн, а для Graphite — 100 тис. грн. Після перевищення відповідного ліміту комісія становить 3%, але не менше 25 грн.

Для картки Sense банк окремо вказує можливість безкоштовно знімати власні кошти в будь-яких банкоматах світу до 20 тис. грн на місяць. Таким чином, одна й та сама банківська група може мати різні умови залежно від конкретного карткового продукту.

Порівняння лімітів і комісій

Банк Безкомісійне зняття Основне обмеження ПриватБанк залежить від картки та виду коштів до 40 тис. грн/3 год., до 100 тис. грн/добу Ощадбанк залежить від тарифного пакета окремі ліміти банкоматів і кас monobank переважно не передбачено для звичайного зняття власних коштів комісія 0,9% Sense Bank 20–100 тис. грн/місяць залежно від пакета після ліміту 3%, мінімум 25 грн

Чому не можна орієнтуватися лише на ліміт 100 тисяч

Ліміт НБУ у 100 тис. грн на день — це регуляторна верхня межа, а не гарантована безкоштовна сума, яку кожен клієнт може отримати в будь-якому банкоматі. Фактичний доступ визначається також тарифом картки, технічними можливостями банкомата, фінансовим моніторингом та обмеженнями конкретного банку. Безготівкові розрахунки при цьому регуляторною постановою не обмежуються таким денним лімітом.

Отримати готівку можна також у касах банків і через сервіс «готівка на касі» у торговельних мережах. У ПриватБанку, наприклад, така можливість доступна в низці супермаркетів, АЗС та аптек, але максимальна сума залежить від конкретної мережі: в окремих точках це 500 грн, в інших — до 5 тис. грн.

Роз’яснення

Чи зросте загальний ліміт з 1 жовтня?

Ні. Загальний регуляторний ліміт 100 тис. грн на день залишається орієнтиром НБУ. Водночас окремі банки можуть змінювати власні тарифи та безкомісійні пороги.

Де можна зняти більше без комісії?

Єдиної відповіді немає: у ПриватБанку, Sense Bank, Ощадбанку та monobank умови залежать від конкретного карткового продукту. Саме тариф картки, а не лише назва банку, визначає фактичну комісію.

Чи можна обійти ліміт переказом на інший банк?

Переказ власних коштів між банками може бути безкоштовним, але зняття після такого переказу регулюється тарифом банку, який видає готівку. Тому така операція не скасовує комісію автоматично.

Правило про обмеження видачі гривневої готівки до 100 тис. грн на день було встановлено постановою НБУ №18 від 24 лютого 2022 року після запровадження воєнного стану. Документ передбачає винятки, зокрема для виплати зарплат і соціальних виплат та окремих операцій підприємств і установ. Згодом банки адаптували власні тарифи до цього регуляторного режиму, додавши власні часові й місячні обмеження. У 2026 році банківський ринок також використовує ризик-орієнтовані підходи до фінансового моніторингу, через що для окремих клієнтів доступні нижчі ліміти.

Висновок: у жовтні 2026 року для зняття готівки важливо перевіряти не лише денний ліміт, а три параметри одночасно: тариф конкретної картки, суму без комісії та обмеження банкомата або каси. Особливо це стосується клієнтів, які планують отримувати значні суми або користуватися банкоматом іншого банку.