Скільки доведеться заплатити податків при продажі авто?

З’явилась інформація про те, скільки доведеться заплатити податків при продажі автомобіля. Отже…

Якщо фізична особа вирішила продати:

Легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед, ставка податку на доходи фізичних осіб за:

▪️перший продаж за рік – не оподатковується;

▪️ другий продаж – 5%;

▪️ третій і більше – 18%.

Автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:

▪️перший і другий продажі – 5%;

▪️ третій і більше – 18%.

Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором 5%.

Якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:

▪️до 01 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання;

▪️до 01 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.