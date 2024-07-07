Скасування штрафа ТЦК: суду не сподобався «Оберіг»
2024-07-07    350

Скасування штрафа ТЦК: суду не сподобався «Оберіг»

Суд скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з реєстру «Оберіг», бо згадки про «Оберіг» немає ні в законі, ні в підзаконних актах. Таке рішення ухвалив Верховинський районний суд Івано-Франківської області, повідомляє Судово-юридична газета.

Позивач звернувся до суду з позовом до ТЦК про визнання протиправним та скасування постанови ТЦК, згідно з якою на неї було накладено штраф.

Позивач посилався на те, що в ухвалі має бути зазначено, які саме правила військового обліку були порушені, чого там не було.

Він заявив, що був у ТЦК 26.02.2022 р., однак цього дня йому жодної позначки в його облікових документах не поставили. Позивач також зазначив, що не може відповідати за наповнення електронного реєстру «Оберіг», а також достовірність даних, внесених до реєстру посадовими особами ТЦК.

Позивач пояснив, що при складанні ухвали йому в усній формі повідомляли, що згідно з даними з електронного реєстру під назвою «Оберіг» він не перебуває на обліку в якомусь ТЦК.

Він заявив, що інформація з електронних баз даних не є належним доказом правопорушення.

Суд вважав, що посилання ТЦК на те, що факт неспроможності позивача на військовому обліку було встановлено за допомогою інформаційної системи «Оберіг», не підтверджено належними та допустимими доказами.

Суд критично оцінив витяг системи «Оберіг», де зазначено, що позивач взято на облік ТЦК 6.05.2024, оскільки з такого виписки неможливо встановити, звідки саме отримані зазначені в ньому дані, чи справді його отримано із системи «Оберіг».

Більше того, відповідачем не надано суду жодних даних про порядок функціонування системи, інформацію про те, які відомості містить або повинна містити така система, яка саме наповнює таку систему.

Отже, суд вирішив, що постанова ТЦК, що оскаржується, підлягає скасуванню через відсутність у діях позивача складу адміністративного правопорушення.

реєстр «Оберіг», штраф ТЦК
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