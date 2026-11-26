Національний відбір на «Євробачення-2027» опинився в центрі скандалу після звинувачень на адресу 42-річного гітариста гурту Spokusy Ігоря Черепанова у сексуальних домаганнях до неповнолітніх. Про ситуацію стало відомо 25 листопада, наступного дня після оголошення лонгліста конкурсу. «Суспільне», яке організовує відбір, збирає інформацію та має вирішити, чи продовжить колектив участь у конкурсі.

Публічно про звинувачення заявила авторка творчих проєктів Юлія Мантикора. У своєму Instagram вона оприлюднила відеозвернення та скриншоти листування музиканта з неповнолітніми дівчатами. Мантикора закликала організаторів конкурсу звернути увагу на поведінку артиста до того, як він з’явиться на національній сцені.

Після поширення цієї інформації журналісти «Суспільне Культура» звернулися до Черепанова по коментар. Музикант відкинув звинувачення, назвавши їх наклепом. Він заявив, що не мав романтичних стосунків і не зустрічався з дівчатами, яким не виповнилося 18 років.

«Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося», – пояснив Черепанов. Також він звернув увагу на те, що один із поширених скриншотів був обрізаний, і передав журналістам продовження відповідного діалогу.

Водночас після першої публікації до редакції «Суспільне Культура» звернулися дівчата, які розповіли про власний досвід спілкування з музикантом. Одна зі співрозмовниць, яка побажала залишитися анонімною, стверджує, що у віці 14–16 років відвідувала київський клуб «Теплий ламповий», де працював Черепанов. За її словами, він дозволяв собі небажані фізичні дотики до неї та її подруг.

Дівчина також заявила журналістам, що музикант пригощав алкоголем неповнолітніх, до яких виявляв симпатію. Вона стверджує, що персонал закладу знав про її вік. Ці обставини є свідченнями співрозмовниці видання, а не встановленими судом фактами.

Інша дівчина на ім’я Даріна розповіла, що познайомилася з Черепановим, коли їй було 17 років. Тоді він запропонував їй створити художнє оформлення для свого музичного проєкту Aghiazma. За словами співрозмовниці, під час однієї із зустрічей музикант запросив її до бару, пригостив пивом, а згодом запропонував поцілуватися. Вона відмовилася.

На ситуацію відреагувало «Суспільне». Мовник заявив, що категорично засуджує сексуальну комунікацію та стосунки дорослих із неповнолітніми. Представники організації повідомили, що збирають повну інформацію про обставини та найближчим часом ухвалять рішення щодо подальшої участі Spokusy в Нацвідборі. Станом на ранок 26 листопада остаточне рішення про дискваліфікацію гурту не оголошували.

Питання стосується не лише особистої участі Черепанова, а й статусу всього колективу. Spokusy потрапив до довгого списку з 18 претендентів на представництво країни на міжнародному конкурсі. Відповідно, рішення організатора може вплинути на подальший склад учасників і перебіг конкурсного відбору.

Київський гурт Spokusy заснували у 2022 році Ігор Черепанов та вокаліст Алекс Дарієн. Колектив працює в напрямках постпанку, ньювейву, готик-року та синті-попу. Серед його відомих композицій – «Дивно-самотній», «Живу в моменті», «ORDLO», «Повернуться люди» та «Меланхолія».

Для Черепанова це не перша спроба взяти участь у боротьбі за право представляти країну на «Євробаченні». У 2017 році він виступав у Національному відборі як учасник гурту Aghiazma. Колектив тоді дістався півфіналу конкурсу. Сам музикант також відомий як артдиректор клубу «Теплий ламповий» та засновник концертного агентства Kyiv Kills.

Цьогорічний Нацвідбір проходить за оновленою процедурою. «Суспільне» отримало 217 заявок від виконавців, після попереднього оцінювання сформувало лонгліст із 18 учасників. Наступним етапом мають стати прослуховування, за результатами яких визначать короткий список претендентів на фінал. Його планували оприлюднити до 4 грудня 2026 року.

Міжнародний конкурс «Євробачення-2027» має відбутися в Болгарії, у місті Бургас. Тому рішення щодо Spokusy організаторам необхідно ухвалити до переходу відбору до наступних етапів. Водночас наразі публічно не повідомлялося про результати перевірки звинувачень або про відкриття кримінального провадження в цій справі.