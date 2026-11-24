Сім європейських держав закликали керівництво Євросоюзу посилити обмеження на поїздки громадян Росії до країн об’єднання, зокрема для участі у спортивних змаганнях. Відповідного листа 23 листопада направили президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Європейської ради Антоніу Кошті. Про це 24 листопада повідомило видання Kyiv Independent, яке ознайомилося з документом.

Звернення підписали керівники Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції. Вони вважають, що допуск російських громадян до міжнародних заходів у Європі може сприяти поступовій нормалізації відносин із державою, яка продовжує війну проти України.

Автори листа наголошують, що Європейський Союз уже декларував необхідність не допускати нормалізації участі Росії та Білорусі в міжнародному спортивному житті. Однак, на їхню думку, тепер настав час перетворити цю позицію на конкретні рішення. Особливе занепокоєння викликають міжнародні спортивні заходи, які можуть використовуватися для відновлення репутації російської держави та її представників.

Сім країн закликають Єврокомісію забезпечити чіткий підхід до обмеження необов’язкових поїздок громадян РФ, включно з відвідуванням спортивних подій. У документі також наголошується, що чекати на загальну реформу візового законодавства ЄС, заплановану на 2027 рік, недоцільно через актуальність питання.

Звернення надійшло напередодні зустрічі лідерів Європейського Союзу, яка має відбутися 26–27 листопада. Підписанти повідомили, що планують порушити питання обмеження поїздок росіян під час переговорів на рівні керівництва об’єднання.

Паралельно Європейська комісія просуває 22-й пакет санкцій проти Росії. Одним із напрямів нових обмежень стало посилення візового контролю щодо осіб, які брали участь у російській агресії проти України. 23 листопада Єврокомісія також оприлюднила оновлені рекомендації щодо застосування заборони на видачу віз чинним і колишнім російським військовослужбовцям.

Згідно з пропозиціями, посилені перевірки мають стосуватися осіб, які служили у збройних силах Росії або пов’язаних із ними збройних формуваннях після 24 лютого 2022 року та безпосередньо брали участь у бойових діях проти України. Обмеження можуть стосуватися також іноземних громадян, які воювали у складі російських військових формувань.

Для встановлення причетності до бойових дій державам-членам пропонують використовувати додаткові документи. Серед них — анкети щодо проходження військової служби, особисті декларації та військові квитки. Це має допомогти прикордонним і консульським службам ідентифікувати осіб, які можуть підпадати під візову заборону.

Окремо Єврокомісія рекомендує посилити перевірки російських громадян, які звертаються по туристичні візи. Також пропонується не визнавати не біометричні російські паспорти через ризики шахрайства та підроблення документів. На зовнішніх кордонах Шенгенської зони мають проводитися ретельні індивідуальні перевірки незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин Росії.

Водночас пропозиції семи держав щодо спортивних заходів не означають автоматичного запровадження повної заборони на в’їзд усіх росіян. Для ухвалення загальноєвропейських рішень потрібне узгодження позицій держав-членів та відповідні юридичні процедури. Тому конкретний механізм обмежень і його можливі строки поки залишаються предметом переговорів.

Питання російської присутності у міжнародному спорті залишається одним із найбільш суперечливих для європейських урядів. Після початку повномасштабного вторгнення міжнародні федерації запроваджували різні обмеження щодо спортсменів РФ і Білорусі. Частина організацій згодом почала допускати окремих атлетів у нейтральному статусі, що спричинило нові дискусії щодо меж спортивної нейтральності та політичної відповідальності.