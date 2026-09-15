Сікорський заявив, що Європа може знищити половину НПЗ РФ
2026-15-09    103

Сікорський заявив, що Європа може знищити половину НПЗ РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 14 вересня заявив, що в разі російської агресії проти НАТО європейська частина Альянсу навіть без участі США могла б швидко знищити половину російських нафтопереробних заводів. Про це польський міністр написав після візиту до Києва, пояснивши свою оцінку перевагою європейської авіації в повітрі.

«У разі російської агресії проти НАТО, завдяки перевазі в повітрі, авіація європейської частини НАТО змогла б, навіть без участі США, знищити половину російських нафтопереробних заводів швидше, ніж Україна», — заявив Сікорський. Він пов’язав потенційні можливості європейських країн із результатами українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Наступного дня Сікорський уточнив свою позицію, порівнявши темпи ураження російських нафтопереробних потужностей. За його словами, якщо Україні знадобилося близько шести місяців, щоб вивести з ладу половину потужностей російської нафтопереробки, європейські союзники НАТО нібито могли б зробити це приблизно за шість тижнів. Після цього, за його оцінкою, вони могли б атакувати й решту потужностей.

Сікорський наголосив, що говорив саме про можливості європейських членів НАТО без американської участі. Він також заявив, що залишається при своїй оцінці здатності європейських союзників завдати масштабної шкоди російській нафтопереробній галузі у разі прямого конфлікту Росії з Альянсом.

Заява пролунала на тлі дискусії про наслідки українських атак на російську паливну інфраструктуру. 13 вересня президент США Дональд Трамп закликав президента Володимира Зеленського припинити удари по російських об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального. Трамп пов’язав ці атаки з дефіцитом палива та зростанням цін на дизель на світовому ринку.

Сікорський не погодився з такою оцінкою. Під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві він заявив, що має іншу думку щодо впливу українських ударів по російській паливній інфраструктурі. Польський міністр фактично поставив ці атаки у ширший контекст протистояння з Росією та її здатності продовжувати війну.

14 вересня Кремль позитивно відреагував на заклик Трампа припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі. Представник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва зацікавлена у захисті економічної інфраструктури. Водночас російська влада пов’язує частину проблем на внутрішньому паливному ринку з ударами українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах.

Сікорський зробив заяву після поїздки до Києва, де також говорив про безпековий зв’язок між Польщею та Україною. 13 вересня він заявив, що Варшава та Київ не дозволять Росії встановити над ними контроль, а питання того, хто може перебувати на українській території, має вирішувати сама Україна, а не російське керівництво.

Окремо польський міністр звернув увагу на спроможності європейських країн у сфері оборони. Він посилається передусім на перевагу в авіації та сучасних засобах дальнього ураження, однак його оцінка є політичною заявою, а не оприлюдненим військовим планом НАТО. У разі реального конфлікту масштаби та характер можливих операцій залежали б від політичних рішень держав Альянсу, доступних сил і засобів та конкретного сценарію агресії.

Раніше Сікорський неодноразово виступав за посилення європейської оборонної спроможності та підтримку Києва. Його нинішні заяви також прозвучали на тлі дискусій у НАТО про роль європейських союзників та їхню здатність діяти в умовах обмеженої участі США. Водночас питання про те, якою саме буде військова відповідь Альянсу у разі нападу Росії, залишається залежним від рішень країн-членів і механізмів колективної оборони.

НАТО, нафтопереробка, Польща, Радослав Сікорський, Росія
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