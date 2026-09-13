Сікорський хоче відтягнути війська РФ від України до Калінінграда
2026-13-09    211

Сікорський хоче відтягнути війська РФ від України до Калінінграда

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський 11 вересня в Києві закликав НАТО проводити більш масштабні та інтенсивні військові навчання поблизу Калінінградської області РФ, щоб змусити Москву перекинути частину сил із фронту в Україні. Про це польський міністр заявив під час щорічної зустрічі YES, а його слова наводить The Times.

За словами Сікорського, Польща уважно стежить за ситуацією в російському ексклаві, де, на його оцінку, зараз «практично немає військ». Він припустив, що посилення військової активності Альянсу на протилежному боці кордону могло б створити для Кремля необхідність додатково захищати цей напрямок.

При цьому польський міністр окремо наголосив, що не пропонує захоплювати Калінінградську область. На запитання про можливість такої операції Сікорський відповів негативно. Його пропозиція полягає в тому, щоб НАТО проводило на своїй території настільки інтенсивні навчання, аби Москва не могла точно передбачити подальші дії Альянсу і була змушена відволікти частину військових ресурсів від війни проти України.

Ідея Сікорського фактично передбачає створення для російського командування додаткового військового завдання без переходу НАТО до прямої участі у бойових діях. Йдеться саме про демонстрацію спроможностей і готовності Альянсу на східному фланзі, а не про початок операції проти російської території.

Водночас Москва вже дала зрозуміти, що уважно відстежує активність НАТО в районі Калінінграда. Ще в червні заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявляв, що Росія готова реагувати на військові навчання Альянсу поблизу області та в разі необхідності вживати заходів для забезпечення власної безпеки. Тоді маневри Литви, Польщі та Франції проходили в районі Сувальського коридору — стратегічної ділянки між Калінінградською областю та Білоруссю.

У Кремлі раніше також заявляли, що наближення військової інфраструктури НАТО до російських кордонів є предметом постійного спостереження. 8 червня речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомляв, що російська сторона «приймає необхідні заходи» для забезпечення безпеки на тлі навчань Альянсу. За його словами, Москва відстежує цей процес протягом тривалого часу.

Калінінградська область має особливе стратегічне значення через своє географічне положення. Російський регіон відокремлений від основної території РФ і розташований між Польщею та Литвою, які є членами НАТО. Поруч проходить Сувальський коридор, що з’єднує країни Балтії з іншою територією Альянсу. Через це будь-яке масштабне військове навчання в регіоні може розглядатися Москвою не лише як підготовка до оборони, а і як потенційний сигнал щодо можливостей НАТО.

Сам Альянс офіційно визначає свою військову присутність на східному фланзі як оборонну. НАТО протягом останніх років посилило там сили, системи протиповітряної оборони, розвідку та готовність військових підрозділів. У червні 2026 року Альянс також створив багатонаціональну бойову групу у Фінляндії, яка стала дев’ятою такою групою НАТО на східному фланзі.

Тому реалізація задуму Сікорського залежатиме не лише від Польщі, а від рішення інших членів Альянсу. Посилення навчань може збільшити навантаження на російське військове планування, однак водночас здатне спричинити нові заходи Москви у Балтійському регіоні. Питання про те, чи змусить така демонстрація сили Росію реально перекидати війська з українського фронту, залишається відкритим.

війна в Україні, Калінінград, НАТО, польща, Радослав Сікорський, Росія, Сувальський коридор
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