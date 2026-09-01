Сі Цзіньпін усунув генерала після чуток про держпереворот у Китаї

Китай 28 серпня усунув генералів Чжан Юся та Лю Чженьлі з посад у Центральній військовій комісії. Чжан Юся був заступником голови ЦВК і вважався другим за впливом представником військового керівництва після голови КНР Сі Цзіньпіна. Кадрові рішення були ухвалені на тлі розслідування щодо генералів та чуток про можливу спробу військового перевороту в країні.

Розслідування стосовно Чжан Юся та Лю Чженьлі розпочалося у січні. Їх підозрюють у серйозних порушеннях дисципліни та закону. Офіційні китайські органи не повідомили подробиць справи та не пов’язали відставки генералів із повідомленнями про можливу змову проти Сі Цзіньпіна.

Чжан Юся протягом тривалого часу залишався одним із найближчих військових соратників китайського лідера. Він був заступником голови Центральної військової комісії з 2017 року, а у 2022 році зберіг посаду попри досягнення віку, коли зазвичай очікується відставка генералів. Його усунення змінює баланс у верхівці китайського військового керівництва.

Кадрові рішення стали черговим етапом масштабної антикорупційної кампанії Сі Цзіньпіна в Народно-визвольній армії Китаю. Раніше під розслідування потрапили колишні міністри оборони Вей Фенхе та Лі Шанфу. Військових високого рангу також усували через звинувачення у корупції та порушеннях дисципліни.

На цьому тлі з’явилися повідомлення про можливий конфлікт усередині китайського військового керівництва. За інформацією The Spectator, 18 січня Чжан Юся нібито направив роту військовослужбовців до готелю «Інсі» на заході Пекіна, де вони мали затримати Сі Цзіньпіна. Стверджується, що підрозділ потрапив у засідку, організовану військовослужбовцями Центрального бюро охорони китайського лідера. Повідомлення про загиблих унаслідок цього зіткнення офіційно не підтверджені.

Сам Чжан Юся має тривалу кар’єру в китайських збройних силах. Він брав участь у китайсько-в’єтнамській війні 1979 року, а у 2012 році очолив Головне управління озброєнь Народно-визвольної армії Китаю, яке відповідало за закупівлі та розробку військової техніки. У 2017 році його призначили заступником голови Центральної військової комісії.

Чжан Юся також належить до покоління китайської військово-політичної еліти, пов’язаного з керівництвом країни. Його батько, генерал Чжан Цзунсюнь, був соратником Сі Чжунсюня — батька нинішнього голови КНР. Через походження Чжан Юся та Сі Цзіньпіна від родин високопоставлених партійних діячів їх відносять до так званих «принців» китайської політичної еліти.

Центральна військова комісія є головним органом керівництва збройними силами Китаю. Її очолює Сі Цзіньпін, який одночасно є генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю та головою КНР. Тому зміни у складі ЦВК мають значення не лише для кадрової політики армії, а й для системи контролю партійного керівництва над військовими. Подальші призначення на вакантні посади можуть показати, наскільки масштабною буде чергова перебудова військового керівництва Китаю.