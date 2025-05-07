Шукаєте широкоформатну плитку Київ для вашого інтер’єру або фасаду? Плитка 600×1200 мм — це сучасне рішення, яке поєднує естетику монолітної поверхні з високою практичністю. У нашому плитка 600×1200 мм шоу-рум ви знайдете сотні зразків широкоформатних колекцій від провідних європейських виробників. Дізнайтеся, чому варто купити плитку 600×1200 мм саме у IDEALDOM і як зробити правильний вибір.
Переваги плитки 600×1200 мм
- Мінімум швів: один великий формат 60×120 см замінює кілька дрібних плиток, забезпечуючи рівну монолітну поверхню.
- Естетика: широка палітра дизайнів — від імітацій мармуру й деревини до сучасних бетонних фактур.
- Практичність: висока стійкість до стирання, ударів і хімічних мийних засобів.
- Легкий догляд: гладка поверхня мінімізує скупчення бруду, а миття звичайною водою повертає первозданний блиск.
- Сумісність із теплою підлогою: широкий формат відмінно проводить тепло, зберігаючи комфорт у холодну пору року.
Сфери застосування 60×120 см плитки
- Кухні та ванні кімнати: мінімум швів на стінах і підлозі сприяє гігієні та легкому прибиранню.
- Вітальні та холли: монолітна підлога робить простір просторішим і соліднішим.
- Громадські зони: ресторани, салони, офіси та готелі отримують преміальний вигляд покриття.
- Фасади та зовнішні зони: морозостійкість і низьке водопоглинання захищають будівлю від негоди.
Як вибрати плитку 60×120 см для стін
- Зверніть увагу на показник водопоглинання: для ванних — краще обирати плитку 60×120 см ціна якої відповідає морозостійкій серії.
- Оцініть текстуру: матові поверхні зручніші для підлоги, глянцеві — додають сяйва настінним панелям.
- Врахуйте навантаження: у коридорах і громадських зонах потрібні плити з вищим класом зносостійкості.
- Колір та малюнок:
- світлі відтінки візуально розширюють простір;
- темні — додають контрасту й елегантності;
- природні фактури імітують камінь або дерево без додаткового декору.
Каталог широкоформатної плитки 60×120 см
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