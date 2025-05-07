Шукаєте широкоформатну плитку Київ для вашого інтер’єру або фасаду? Плитка 600×1200 мм — це сучасне рішення, яке поєднує естетику монолітної поверхні з високою практичністю. У нашому плитка 600×1200 мм шоу-рум ви знайдете сотні зразків широкоформатних колекцій від провідних європейських виробників. Дізнайтеся, чому варто купити плитку 600×1200 мм саме у IDEALDOM і як зробити правильний вибір.

Переваги плитки 600×1200 мм

Мінімум швів: один великий формат 60×120 см замінює кілька дрібних плиток, забезпечуючи рівну монолітну поверхню.

Естетика: широка палітра дизайнів — від імітацій мармуру й деревини до сучасних бетонних фактур.

Практичність: висока стійкість до стирання, ударів і хімічних мийних засобів.

Легкий догляд: гладка поверхня мінімізує скупчення бруду, а миття звичайною водою повертає первозданний блиск.

Сумісність із теплою підлогою: широкий формат відмінно проводить тепло, зберігаючи комфорт у холодну пору року.

Сфери застосування 60×120 см плитки

Кухні та ванні кімнати: мінімум швів на стінах і підлозі сприяє гігієні та легкому прибиранню.

Вітальні та холли: монолітна підлога робить простір просторішим і соліднішим.

Громадські зони: ресторани, салони, офіси та готелі отримують преміальний вигляд покриття.

Фасади та зовнішні зони: морозостійкість і низьке водопоглинання захищають будівлю від негоди.

Як вибрати плитку 60×120 см для стін

Зверніть увагу на показник водопоглинання: для ванних — краще обирати плитку 60×120 см ціна якої відповідає морозостійкій серії.

Оцініть текстуру: матові поверхні зручніші для підлоги, глянцеві — додають сяйва настінним панелям.

Врахуйте навантаження: у коридорах і громадських зонах потрібні плити з вищим класом зносостійкості.

Колір та малюнок: світлі відтінки візуально розширюють простір; темні — додають контрасту й елегантності; природні фактури імітують камінь або дерево без додаткового декору.



Каталог широкоформатної плитки 60×120 см

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