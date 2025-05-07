Широкоформатна плитка 600×1200 мм: стиль, якість, функціональність
2025-07-05    109

Широкоформатна плитка 600×1200 мм: стиль, якість, функціональність

Шукаєте широкоформатну плитку Київ для вашого інтер’єру або фасаду? Плитка 600×1200 мм — це сучасне рішення, яке поєднує естетику монолітної поверхні з високою практичністю. У нашому плитка 600×1200 мм шоу-рум ви знайдете сотні зразків широкоформатних колекцій від провідних європейських виробників. Дізнайтеся, чому варто купити плитку 600×1200 мм саме у IDEALDOM і як зробити правильний вибір.

Переваги плитки 600×1200 мм

  • Мінімум швів: один великий формат 60×120 см замінює кілька дрібних плиток, забезпечуючи рівну монолітну поверхню.
  • Естетика: широка палітра дизайнів — від імітацій мармуру й деревини до сучасних бетонних фактур.
  • Практичність: висока стійкість до стирання, ударів і хімічних мийних засобів.
  • Легкий догляд: гладка поверхня мінімізує скупчення бруду, а миття звичайною водою повертає первозданний блиск.
  • Сумісність із теплою підлогою: широкий формат відмінно проводить тепло, зберігаючи комфорт у холодну пору року.

Сфери застосування 60×120 см плитки

  • Кухні та ванні кімнати: мінімум швів на стінах і підлозі сприяє гігієні та легкому прибиранню.
  • Вітальні та холли: монолітна підлога робить простір просторішим і соліднішим.
  • Громадські зони: ресторани, салони, офіси та готелі отримують преміальний вигляд покриття.
  • Фасади та зовнішні зони: морозостійкість і низьке водопоглинання захищають будівлю від негоди.

Як вибрати плитку 60×120 см для стін

  • Зверніть увагу на показник водопоглинання: для ванних — краще обирати плитку 60×120 см ціна якої відповідає морозостійкій серії.
  • Оцініть текстуру: матові поверхні зручніші для підлоги, глянцеві — додають сяйва настінним панелям.
  • Врахуйте навантаження: у коридорах і громадських зонах потрібні плити з вищим класом зносостійкості.
  • Колір та малюнок:
    • світлі відтінки візуально розширюють простір;
    • темні — додають контрасту й елегантності;
    • природні фактури імітують камінь або дерево без додаткового декору.

Каталог широкоформатної плитки 60×120 см

Наш каталог широкоформатної плитки 60×120 см представлений на сайті та у 60×120 см плитка шоу-рум. Ви можете переглянути всі колекції, порівняти ціни та характеристики. Виберіть потрібний розділ каталогу, щоб знайти варіанти для стін або підлоги, дізнатись про акційні пропозиції та умови доставки.

Де купити плитку 600×1200 мм у Києві

Щоб купити плитку 600×1200 мм в Києві, завітайте до нашого просторого шоу-руму IDEALDOM. Тут ви зможете:

  • побачити велику кількість зразків у натуральну величину;
  • отримати професійну консультацію дизайнерів та технічних експертів;
  • порахувати кількість матеріалу та дізнатись плитка 60×120 см ціна з урахуванням обсягу;
  • оформити замовлення та домовитися про доставку або самовивіз.

Також у нас можна купити плитку 60×120 см Київ онлайн: оберіть з каталогу, залиште заявку на сайті — і менеджери звʼяжуться з вами протягом години.

Чому IDEALDOM — найкраще рішення

  • Великий шоу-рум у Києві: понад 500 колекцій широкоформатної плитки.
  • Гарантія якості: офіційні постачальники, сертифікати відповідності та гарантійне обслуговування.
  • Конкурентні ціни: регулярні акції, знижки для професіоналів і оптових замовників.
  • Професійна підтримка: допомога в розрахунках, виборі клею, організації доставки та монтажу.

Не відкладайте оновлення інтер’єру або фасаду — купити плитку 600×1200 мм у Києві можна вже сьогодні в IDEALDOM. Завітайте до нашого шоу-руму або замовте онлайн, щоб отримати якісне покриття за вигідною ціною!

Останні новини
ВРУ ратифікувала угоду про економпартнерство з США

ВРУ ратифікувала угоду про економпартнерство з США
Рада ратифікувала угоду про економічне партнерство з США. "За" 338 читать далее
08-05, 04:28
Україна відмовиться від долара США, – НБУ

Україна відмовиться від долара США, – НБУ
Україна розглядає можливість відмови від долара США: Київ хоче тісніше читать далее
08-05, 09:30
Продала свої нюдси в ТГ і отримала… 3 роки

Продала свої нюдси в ТГ і отримала… 3 роки
Жінка продала свої нюдси за 500 грн в Telegram і читать далее
07-05, 08:36
Широкоформатна плитка 600×1200 мм: стиль, якість, функціональність

Широкоформатна плитка 600×1200 мм: стиль, якість, функціональність
Шукаєте широкоформатну плитку Київ для вашого інтер’єру або фасаду? Плитка читать далее
07-05, 02:55
Нові штрафи за фари почали діяти в Україні з 1-го травня

Нові штрафи за фари почали діяти в Україні з 1-го травня
Тепер на всіх дорогах України поза межами населених пунктів необхідно читать далее
07-05, 12:48
Українських медиків знімуть з бронювання

Українських медиків знімуть з бронювання
З броні знімуть деяких медичних працівників, повідомляє Міноборони повідомляє про читать далее
03-05, 04:26
Чоловіки за кордоном отримають штраф за порушення військобліку

Чоловіки за кордоном отримають штраф за порушення військобліку
Українські чоловіки за кордоном можуть отримати штраф за порушення військового читать далее
03-05, 04:24
Податкова шукає тих, хто приймає багато переказів на свій рахунок

Податкова шукає тих, хто приймає багато переказів на свій рахунок
Податкова знайшла 11 тисяч українців, які приймали оплати на власні читать далее
03-05, 04:23
Податкова отримає информдоступ до рахунків та банківських сейфів українців

Податкова отримає информдоступ до рахунків та банківських сейфів українців
Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в читать далее
29-04, 07:27
Скільки доведеться заплатити податків при продажі авто?

Скільки доведеться заплатити податків при продажі авто?
З'явилась інформація про те, скільки доведеться заплатити податків при продажі читать далее
28-04, 10:28
Вчені зуміли виростити справжні людські зуби

Вчені зуміли виростити справжні людські зуби
Вчені вперше виростили справжні людські зуби – замість штучних імплантів, читать далее
27-04, 12:34
ППО Великої Британії не зможуть протистояти агресії РФ

ППО Великої Британії не зможуть протистояти агресії РФ
ППО Великої Британії не змогла б стримати масовану російську атаку читать далее
27-04, 12:09
Апостиль для українців подорожчає у 12 разів

Апостиль для українців подорожчає у 12 разів
Апостиль подорожчає у 12 разів. Скільки коштуватиме штамп розповів депутат читать далее
25-04, 07:14
Власникам карток «Приватбанк» загрожують аферисти

Власникам карток «Приватбанк» загрожують аферисти
Нова шахрайська схема: власникам карток «Приватбанку» телефонують з номера 044 читать далее
25-04, 07:12
Какие типы хостингов выбрать для разных типов сайтов

Какие типы хостингов выбрать для разных типов сайтов
Выбор хостинга — это стратегическое решение, которое влияет на производительность, читать далее
24-04, 10:44
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня

Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його читать далее
22-04, 08:38
Автостраховка в Україні стане безоплатною, але не для всіх

Автостраховка в Україні стане безоплатною, але не для всіх
В Україні страховка авто стане безоплатною для ветеранів та людей читать далее
19-04, 09:50
Нові правила перевезення тварин в Україні: що зміниться?

Нові правила перевезення тварин в Україні: що зміниться?
В Україні оновлять правила перевезення тварин, повідомляє Міністерство розвитку громад читать далее
19-04, 09:48
Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, йдеться на сайті читать далее
18-04, 06:50
Адріана Пущак перемогла у конкурсі Miss Petite Universe USA 2025

Адріана Пущак перемогла у конкурсі Miss Petite Universe USA 2025
Українка стала переможницею конкурсу краси Miss Petite Universe USA 2025. читать далее
16-04, 01:02
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф