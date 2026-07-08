Швейцарія вперше за 72 роки вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
2026-08-07    116

Швейцарія вперше за 72 роки вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Збірна Швейцарії 8 липня стала останнім учасником чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, здолавши Колумбію у серії післяматчевих пенальті. Основний та додатковий час зустрічі, що відбулася у США в рамках 1/8 фіналу, завершився без забитих м’ячів – 0:0, а в серії одинадцятиметрових європейська команда перемогла з рахунком 4:3. Таким чином визначилися всі вісім учасників наступної стадії турніру.

В тему: ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

Матч між Швейцарією та Колумбією вийшов одним із найбільш обережних у плей-оф. У першому таймі воротарі Грегор Кобель і Каміло Варгас практично не вступали в гру, а обидві команди діяли максимально дисципліновано в обороні. Після перерви швейцарці отримали кілька шансів відкрити рахунок, однак їхні удари не досягли мети.

У додатковий час гра стала значно відкритішою. Захисник збірної Колумбії Джон Лукумі влучив у поперечину, а нападник Швейцарії Зекі Амдуні не зміг переграти голкіпера в ближньому бою. Попри низку небезпечних моментів, команди так і не змогли забити, тому переможець визначався у серії пенальті.

У післяматчевій серії швейцарські футболісти реалізували чотири удари з п’яти. У складі Колумбії Давінсон Санчес влучив у поперечину, а удар Хуана Каміло Ернандеса, більш відомого як Кучо Ернандес, парирував Грегор Кобель. Саме дії воротаря збірної Швейцарії стали вирішальними у боротьбі за путівку до чвертьфіналу.

Цей успіх став історичним для швейцарського футболу. Команда вперше з 1954 року пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу. Попередній раз Швейцарія входила до вісімки найсильніших команд планети на домашньому мундіалі, що відбувся 72 роки тому. Відтоді збірна неодноразово виходила до плей-оф, однак п’ять разів поспіль завершувала виступи саме на стадії 1/8 фіналу.

Останній ігровий день цієї стадії також подарував драматичну перемогу чинного чемпіона світу. Збірна Аргентини поступалася Єгипту з рахунком 0:2, але змогла здійснити камбек і перемогти 3:2, оформивши вихід до наступного раунду. Саме аргентинці стануть суперниками Швейцарії у боротьбі за путівку до півфіналу.

Після завершення всіх матчів 1/8 фіналу сформувався повний склад чвертьфіналістів чемпіонату світу-2026. За вихід до четвірки найсильніших змагатимуться Аргентина, Франція, Англія, Іспанія, Бельгія, Марокко, Норвегія та Швейцарія. Чвертьфінальні поєдинки стартують уже 9 липня. Франція зустрінеться з Марокко, Іспанія зіграє проти Бельгії, Норвегія – проти Англії, а Швейцарія спробує продовжити історичний виступ у матчі з Аргентиною.

Вихід до чвертьфіналу став одним із найкращих результатів швейцарської збірної в історії чемпіонатів світу та перервав багаторічну серію невдач у матчах плей-оф. Для Аргентини майбутній поєдинок стане можливістю продовжити захист титулу чинного чемпіона світу.

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