Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину 4:1 на ЧС-2026

Збірна Швейцарії 19 червня 2026 року перемогла Боснію і Герцеговину з рахунком 4:1 у матчі другого туру групи B чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбувся в рамках європейського «дербі» на мундіалі. Поєдинок у першій половині залишався без голів, однак після 74-ї хвилини команди забили п’ять м’ячів, а ключовим епізодом стала червона картка для боснійського захисника Таріка Мухаремовича.

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До зустрічі обидві збірні підходили з однаковою кількістю очок після стартових матчів групи. Швейцарія зіграла внічию з Катаром 1:1, тоді як Боснія і Герцеговина з таким самим рахунком завершила матч проти Канади. Це зберігало інтригу в боротьбі за вихід із групи перед очним протистоянням.

Перші 70 хвилин гри не містили результативних ударів, попри певну територіальну перевагу швейцарців. Рахунок відкрився на 74-й хвилині, коли півзахисник Йоган Манзамбі вдало зіграв на добиванні. Уже за кілька хвилин боснійська команда залишилася в меншості після прямої червоної картки Мухаремовичу, що суттєво вплинуло на перебіг зустрічі.

Після вилучення Швейцарія збільшила темп і швидко розвинула перевагу. На 84-й хвилині Рубен Варгас реалізував передачу Бреля Емболо, подвоївши рахунок. У заключній фазі матчу Манзамбі оформив дубль на 90-й хвилині, фактично знявши питання щодо переможця зустрічі.

Боснія і Герцеговина зуміла відповісти лише одним голом: на 90+3-й хвилині Ермін Махмич точно пробив із меж штрафного майданчика. Однак уже на 90+7-й хвилині Швейцарія отримала право на пенальті, яке реалізував капітан команди Граніт Джака, встановивши остаточний рахунок 4:1.

Усі п’ять голів у матчі були забиті після 74-ї хвилини, а чотири з них припали на гравців, які вийшли на заміну. До цього моменту команди не створювали великої кількості моментів, а гра проходила в обережному темпі з акцентом на контроль м’яча в центрі поля.

Перемога стала для Швейцарії повторенням найбільшого результату на чемпіонатах світу — 4:1, який команда до цього фіксувала лише двічі в історії та востаннє у 1994 році. Після цього матчу швейцарська збірна зберігає шанси на достроковий вихід у плей-оф, який може бути підтверджений ще до завершення групового етапу залежно від результатів інших матчів групи B.