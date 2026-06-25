Швейцарія перемогла Канаду та виграла групу B на ЧС-2026

Збірна Швейцарії 24 червня здобула перемогу над Канадою з рахунком 2:1 у матчі заключного туру групи B чемпіонату світу з футболу 2026 року та посіла перше місце в квартеті. В іншому поєдинку групи збірна Боснії і Герцеговини обіграла Катар з рахунком 3:1, завершивши виступ на турнірі перемогою.

Поєдинок між Канадою та Швейцарією став центральним у боротьбі за лідерство в групі. У першому таймі команди діяли на високих швидкостях і створили кілька небезпечних моментів біля обох воріт, однак рахунок до перерви залишався незмінним. Обидві збірні робили ставку на швидкі переходи з оборони в атаку, але захисники та воротарі успішно справлялися зі своїми завданнями.

Після перерви швейцарці зуміли реалізувати свою перевагу. На початку другого тайму Йохан Манзамбі прорвався правим флангом і виконав передачу в штрафний майданчик, яку точним ударом у ближній кут завершив Рубен Варгас. Уже за кілька хвилин Манзамбі сам записав своє ім’я на табло, скориставшись передачею Бриля Емболо та перегравши воротаря низовим ударом.

Канадська команда не змирилася з поразкою та продовжила активно атакувати. На 76-й хвилині Проміс Девід, який щойно вийшов на заміну, першим дотиком до м’яча замкнув передачу Нейтана Саліби та скоротив відставання до мінімуму. У заключні хвилини господарі організували серію атак і намагалися врятувати матч, однак оборона Швейцарії витримала тиск і зберегла переможний результат.

Перемога дозволила швейцарській збірній завершити груповий етап на першій позиції та отримати більш сприятливий жереб у плейоф. Команда продемонструвала стабільну гру протягом турніру та підтвердила статус одного з претендентів на вихід до пізніх стадій світової першості.

У паралельному матчі Боснія і Герцеговина впевнено переграла Катар. Європейська команда відкрила рахунок на 29-й хвилині завдяки дальньому удару 18-річного форварда Керима-Сема Алайбеговича, який виступає за німецький «Лейпциг». Через п’ять хвилин боснійці подвоїли перевагу після прострілу Едіна Джеко та автоголу захисника катарської збірної Султана Аль-Браке.

Перед самою перервою Катар скоротив відставання. Досвідчений Хасан Аль-Хайдос завершив атаку після передачі Едмілсона Жуніора та повернув інтригу в зустріч. Проте в другому таймі Боснія і Герцеговина знову взяла гру під контроль, більше володіла м’ячем і створювала небезпечні моменти біля воріт суперника.

Остаточний рахунок на 67-й хвилині встановив Ермін Махмич, який завершив результативним ударом тривалу комбінацію своєї команди. Перемога стала для боснійців важливим завершенням виступу на груповому етапі, хоча її виявилося недостатньо для боротьби за перше місце в квартеті.

Чемпіонат світу 2026 року, який проходить у Північній Америці, продовжує визначати учасників стадії плейоф. Завершення групового етапу дедалі чіткіше окреслює коло команд, які претендують на боротьбу за титул, а результати останнього туру суттєво впливають на майбутню сітку турніру та потенційні матчі між фаворитами.

Підсумкова турнірна таблиця групи B на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року після всіх трьох турів (станом на 25 червня 2026 року) має такий вигляд: