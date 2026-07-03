Швейцарія перемогла Алжир і вперше за 88 років виграла плей-оф ЧС
2026-03-07    97

Швейцарія перемогла Алжир і вперше за 88 років виграла плей-оф ЧС

Збірна Швейцарії здобула перемогу над Алжиром із рахунком 2:0 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 та вийшла до 1/8 фіналу турніру. Поєдинок відбувся 3 липня, а вирішальні голи забили Брель Емболо та Дан Ндоє. Перемога стала для швейцарської команди історичною, адже вона вперше з 1938 року виграла матч стадії плей-оф світової першості.

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Швейцарці активно розпочали зустріч і вже на 10-й хвилині відкрили рахунок. Двадцятирічний півзахисник Йохан Манзамбі прорвався до штрафного майданчика суперника, дійшов майже до лицьової лінії та виконав точний простріл на Бреля Емболо. Нападник без перешкод замкнув передачу, відправивши м’яч у сітку воріт збірної Алжиру.

Після пропущеного гола алжирська команда намагалася перехопити ініціативу та більше володіла м’ячем на окремих відрізках першого тайму. Водночас створити достатню кількість небезпечних моментів біля воріт Грегора Кобеля супернику не вдалося. Голкіпер збірної Швейцарії впевнено діяв під час навісів і кілька разів своєчасно вступав у гру, не дозволивши алжирцям відновити рівновагу.

Другий тайм також розпочався успішно для європейської команди. Денис Закарія виконав передачу до штрафного майданчика, після рикошету м’яч опинився у Дана Ндоє, який сильним ударом низом спрямував його у дальній кут воріт Луки Зідана. Гол на початку другої половини зустрічі значно ускладнив завдання збірної Алжиру, якій необхідно було відігравати вже два м’ячі.

Після другого забитого м’яча швейцарці зробили ставку на контроль гри та не дозволили супернику скоротити відставання. Команда грамотно діяла в обороні, ефективно використовувала пресинг у центрі поля та мінімізувала кількість небезпечних епізодів біля власних воріт. Алжирська збірна до фінального свистка так і не змогла створити реальної загрози, яка могла б повернути інтригу в матч.

Успіх у цьому поєдинку став знаковим для швейцарського футболу. Востаннє збірна Швейцарії перемагала у матчі плей-оф чемпіонату світу ще у 1938 році. Крім того, команда вперше у своїй історії здобула три поспіль перемоги на одному мундіалі. Вихід до 1/8 фіналу також став четвертим поспіль для швейцарської збірної на чемпіонатах світу, що підтверджує стабільність її виступів на міжнародній арені.

Перемога над Алжиром дозволила Швейцарії продовжити боротьбу за трофей чемпіонату світу-2026. Наступного суперника команда дізнається після завершення інших матчів стадії 1/16 фіналу. Алжирська збірна після поразки завершила свої виступи на турнірі.

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