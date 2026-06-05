Швеція запропонувала обмежити захист для чоловіків з України

Швеція виступила з пропозицією не надавати статус тимчасового захисту в Європейському Союзі українським чоловікам призовного віку, які звертатимуться за ним у майбутньому. Із відповідною заявою 5 червня під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС у Люксембурзі виступив міністр з питань міграції Швеції Юхан Форссел.

За словами шведського урядовця, Стокгольм підтримує продовження механізму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити країну через повномасштабну війну. Водночас він наголосив, що питання обороноздатності України має залишатися одним із ключових факторів під час ухвалення подальших рішень щодо міграційної політики Євросоюзу.

«Для нас вкрай важливо надавати українцям захист, але водночас війна має бути виграна. А для цього вкрай важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали», — заявив Форссел під час обговорення майбутнього режиму тимчасового захисту.

Міністр уточнив, що запропоновані зміни не повинні стосуватися українців, які вже отримали відповідний статус на території держав-членів ЄС. Йдеться виключно про нових заявників, які звертатимуться по захист після можливого перегляду чинних правил.

Механізм тимчасового захисту був активований Європейським Союзом у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він дозволяє громадянам України легально проживати на території країн ЄС, отримувати доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг та соціальної підтримки без проходження стандартної процедури отримання притулку.

Для внесення змін до чинного режиму необхідне рішення Європейської комісії та підтримка держав-членів Євросоюзу. На цьому етапі пропозиція Швеції не має статусу офіційної законодавчої ініціативи, однак може стати предметом подальших консультацій між країнами ЄС.

Дискусія щодо перебування українських чоловіків за кордоном триває в Європі вже не перший рік. У низці країн політики та представники урядів неодноразово порушували питання співвідношення між гуманітарною підтримкою українських біженців і потребами України в мобілізаційному ресурсі в умовах війни.

Раніше із подібними пропозиціями виступали представники Австрії. Окремі заяви щодо необхідності перегляду підходів до надання захисту українським чоловікам лунали також на рівні Європейської комісії. Водночас жодних загальноєвропейських рішень з цього питання поки не ухвалювалося.

Станом на 2026 рік у країнах Європейського Союзу перебувають мільйони громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку війни. Більшість із них складають жінки та діти, однак значна кількість чоловіків також скористалася відповідним механізмом у межах чинного законодавства.

Подальша доля шведської ініціативи залежатиме від позиції Єврокомісії та готовності держав-членів підтримати перегляд правил. Якщо така пропозиція отримає необхідну підтримку, вона може стати одним із найрезонансніших рішень у сфері міграційної політики ЄС щодо українських громадян від початку повномасштабної війни.

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