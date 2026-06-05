Швеція запропонувала обмежити захист для чоловіків з України
2026-05-06    124

Швеція запропонувала обмежити захист для чоловіків з України

Швеція виступила з пропозицією не надавати статус тимчасового захисту в Європейському Союзі українським чоловікам призовного віку, які звертатимуться за ним у майбутньому. Із відповідною заявою 5 червня під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС у Люксембурзі виступив міністр з питань міграції Швеції Юхан Форссел.

За словами шведського урядовця, Стокгольм підтримує продовження механізму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити країну через повномасштабну війну. Водночас він наголосив, що питання обороноздатності України має залишатися одним із ключових факторів під час ухвалення подальших рішень щодо міграційної політики Євросоюзу.

«Для нас вкрай важливо надавати українцям захист, але водночас війна має бути виграна. А для цього вкрай важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали», — заявив Форссел під час обговорення майбутнього режиму тимчасового захисту.

Міністр уточнив, що запропоновані зміни не повинні стосуватися українців, які вже отримали відповідний статус на території держав-членів ЄС. Йдеться виключно про нових заявників, які звертатимуться по захист після можливого перегляду чинних правил.

Механізм тимчасового захисту був активований Європейським Союзом у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він дозволяє громадянам України легально проживати на території країн ЄС, отримувати доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг та соціальної підтримки без проходження стандартної процедури отримання притулку.

Для внесення змін до чинного режиму необхідне рішення Європейської комісії та підтримка держав-членів Євросоюзу. На цьому етапі пропозиція Швеції не має статусу офіційної законодавчої ініціативи, однак може стати предметом подальших консультацій між країнами ЄС.

Дискусія щодо перебування українських чоловіків за кордоном триває в Європі вже не перший рік. У низці країн політики та представники урядів неодноразово порушували питання співвідношення між гуманітарною підтримкою українських біженців і потребами України в мобілізаційному ресурсі в умовах війни.

Раніше із подібними пропозиціями виступали представники Австрії. Окремі заяви щодо необхідності перегляду підходів до надання захисту українським чоловікам лунали також на рівні Європейської комісії. Водночас жодних загальноєвропейських рішень з цього питання поки не ухвалювалося.

Станом на 2026 рік у країнах Європейського Союзу перебувають мільйони громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку війни. Більшість із них складають жінки та діти, однак значна кількість чоловіків також скористалася відповідним механізмом у межах чинного законодавства.

Подальша доля шведської ініціативи залежатиме від позиції Єврокомісії та готовності держав-членів підтримати перегляд правил. Якщо така пропозиція отримає необхідну підтримку, вона може стати одним із найрезонансніших рішень у сфері міграційної політики ЄС щодо українських громадян від початку повномасштабної війни.

В тему:

У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків

ЄС може припинити автоматичний прийом українських чоловіків з 2027 року

Польща підтримала обмеження захисту для українських чоловіків у ЄС

Австрія, біженці з України, війна в Україні, громадяни України, Єврокомісія, європейська політика, Європейський Союз, ЄС, захист біженців, захист українців, Люксембург, міграційна політика, міграційні правила ЄС, міністри внутрішніх справ ЄС, мобілізація, новини Європи, новини України, повномасштабна війна, рішення ЄС, статус тимчасового захисту, тимчасовий захист, українська міграція, українські біженці, українські чоловіки в Європі, українці в ЄС, українці в Швеції, українці за кордоном, чоловіки призовного віку, Швеція, Юхан Форссел
Останні новини
Швеція запропонувала обмежити захист для чоловіків з України

Швеція запропонувала обмежити захист для чоловіків з України
Швеція виступила з пропозицією не надавати статус тимчасового захисту в читать далее
05-06, 22:12
Актори назвали «Одіссею» Нолана найвиснажливішим проєктом

Актори назвали «Одіссею» Нолана найвиснажливішим проєктом
Масштабні зйомки нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея» з бюджетом понад читать далее
05-06, 21:48
ТЦК і «Дія» можуть отримати дані про українців за кордоном

ТЦК і «Дія» можуть отримати дані про українців за кордоном
В Україні зареєстрували електронну петицію, яка пропонує дозволити внесення до читать далее
05-06, 20:52
6 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

6 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
6 червня 2026 року в Україні поєднує церковні пам’ятні дати, читать далее
05-06, 18:51
Гороскоп на 6 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
Червень входить у фазу, коли багато рішень починають давати практичні читать далее
05-06, 18:45
Олена Зайцева, засуджена за смертельну ДТП, може вийти на волю у 2027 році: нові деталі

Олена Зайцева, засуджена за смертельну ДТП, може вийти на волю у 2027 році: нові деталі
Учасниця резонансної смертельної ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева, засуджена читать далее
05-06, 18:40
Трьом знакам Зодіаку радять не поспішати з рішеннями у червні

Трьом знакам Зодіаку радять не поспішати з рішеннями у червні
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, представникам яких у червні рекомендують читать далее
05-06, 18:35
Земля змістилася майже на метр: вчені пояснили причину

Земля змістилася майже на метр: вчені пояснили причину
Міжнародна група дослідників зафіксувала зміщення осі обертання Землі майже на читать далее
05-06, 18:33
У «Дії» з’явиться нова функція контролю доступу до даних

У «Дії» з’явиться нова функція контролю доступу до даних
Користувачі застосунку «Дія» незабаром отримають доступ до нової функції, яка читать далее
05-06, 18:30
У роботі Приват24 стався масштабний збій: що відомо

У роботі Приват24 стався масштабний збій: що відомо
У роботі сервісу Приват24 стався масштабний технічний збій, через який читать далее
05-06, 18:26
На МКС стався витік повітря: екіпаж готували до евакуації

На МКС стався витік повітря: екіпаж готували до евакуації
На Міжнародній космічній станції в російському сегменті зафіксували новий витік читать далее
05-06, 18:06
Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році

Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році
Українцям віком від 40 років стало простіше отримати державну виплату читать далее
05-06, 16:03
Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот

Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот
Готівкові гроші у Великій Британії можуть отримати найбільше дизайнерське оновлення читать далее
05-06, 15:58
На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії

На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії
На території Запорізької атомної електростанції запровадили локальне припинення бойових дій читать далее
05-06, 15:54
ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку

ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку
У першому кварталі 2026 року економіка єврозони вперше з 2022 читать далее
05-06, 15:51
Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026

Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026
Збірна Іспанії несподівано втратила перемогу в товариському матчі проти Іраку читать далее
05-06, 12:10
За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні

За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні
Порушення правил дорожнього руху в Україні можуть обернутися не лише читать далее
05-06, 12:07
Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями

Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями
Питання пенсійного віку в Україні знову опинилося в центрі уваги читать далее
05-06, 12:03
Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026

Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026
Збірна Франції зазнала несподіваної поразки від Кот-д'Івуару в товариському матчі читать далее
05-06, 12:01
Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині

Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині
У Броварському районі Київської області внаслідок удару по заводу «Яготинське читать далее
05-06, 10:48
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції