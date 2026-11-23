Дослідники з Массачусетського університету в Амгерсті, Університету Колорадо в Боулдері та організації Great Firewall Report розробили систему CircumVolve, яка за допомогою моделі GPT-5.1 автоматизує пошук способів обходу інтернет-цензури. У дослідженні, про результати якого повідомили 23 листопада, середня вартість API-запитів до першого успішного способу обходу становила менше одного долара.

Розробка призначена для автоматизованого виявлення слабких місць у системах фільтрації інтернет-трафіку. Дослідники використовували мовну модель для створення програмного коду, який змінює параметри мережевих пакетів і протоколів, після чого перевіряли результат у контрольованому середовищі. Якщо запропонований варіант не працював, система аналізувала результат і генерувала наступну версію.

Основою CircumVolve стала взаємодія мовної моделі з механізмом зворотного зв’язку. ШІ не просто пропонує теоретичні способи обходу блокування, а створює виконувані програми та послідовно перевіряє їхню працездатність. Такий підхід дає змогу автоматизувати частину завдань, які раніше вимагали значної кількості ручної роботи від фахівців із мережевої безпеки.

Під час експериментів дослідники перевіряли методи протидії системам цензури, змодельованим за прикладами Китаю, Ірану, Пакистану та Казахстану. Для тестування також використовували віртуальні сервери, розміщені в цих країнах. Перевірки охоплювали різні мережеві протоколи, зокрема TCP/IP, DNS та QUIC.

Серед виявлених підходів були зміни заголовків мережевих пакетів, формування спеціальних DNS-запитів для використання неоднозначностей у механізмах їх обробки та модифікація структури пакетів зашифрованого протоколу QUIC. Ці методи спрямовані на те, щоб передавати дані так, аби системи фільтрації не могли правильно розпізнати або заблокувати відповідний трафік.

За результатами випробувань медіанна вартість використання GPT-5.1 до першого успішного результату в тих експериментах, де його вдалося отримати, становила менше одного долара в токенах API. Цей показник не означає, що повноцінний сервіс обходу державної цензури можна створити за таку суму. Він відображає лише витрати на пошук першого працездатного варіанта в межах конкретних тестів.

Автори роботи вважають, що автоматизація може суттєво скоротити час, необхідний для аналізу мережевих протоколів, розробки технічних рішень і перевірки їхньої ефективності. Це особливо важливо для невеликих організацій, які займаються захистом цифрових прав і не мають ресурсів великих технологічних компаній або державних структур.

Водночас дослідники звертають увагу на подвійне призначення технології. Інструменти, здатні автоматично знаходити способи обходу цензури, можуть допомагати правозахисникам і фахівцям із кібербезпеки, але аналогічні можливості можуть використовувати й інші учасники цифрового середовища. Зокрема, автоматизація пошуку вразливостей здатна прискорити як захист мереж, так і пошук нових способів обходу обмежень.

Окремим питанням залишається можливість виявлення таких операцій системами державного контролю. У дослідженні автори зазначили, що невеликі обсяги мережевого трафіку та паузи між тестуваннями можуть зменшувати ймовірність виявлення активності. Однак це не є гарантією непомітності: оператори систем фільтрації можуть спостерігати за підозрілими мережевими операціями та змінювати механізми блокування.

Роботу CircumVolve представили на конференції ACM Conference on Computer and Communications Security 2026, присвяченій питанням комп’ютерної безпеки. Дослідження має назву «CircumVolve: Automated Discovery of Censorship Evasion Strategies Using Large Language Models». До його підготовки долучилися шестеро дослідників.

Китайська система інтернет-цензури, відома як Великий китайський файрвол, використовує комплекс технічних механізмів для обмеження доступу до окремих сайтів, сервісів та інформаційних ресурсів. Вона поєднує блокування доменів, фільтрацію мережевого трафіку та аналіз запитів. Подібні технології застосовують і в інших країнах, хоча конкретні механізми та масштаби обмежень відрізняються.

Раніше пошук способів обходу таких систем переважно вимагав спеціалізованих знань у сфері мережевих протоколів і тривалого тестування. Розробка CircumVolve демонструє можливість передати частину цієї роботи мовним моделям. Водночас дослідники наголошують, що їхня система є початковим етапом автоматизації, а не готовим універсальним рішенням для обходу державної інтернет-цензури.

Подальша перевірка результатів на різних мережах, пристроях і реальних системах фільтрації має показати, наскільки довго знайдені методи залишатимуться ефективними. Окремо необхідно оцінити, як швидко оператори державних систем цензури зможуть адаптувати свої механізми блокування до нових способів передавання даних.