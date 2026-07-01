Штрафи за стікання конденсату з кондиціонерів: новий законопроект у ВРУ

У Верховній Раді України 2 липня 2026 року зареєстровано законопроєкт, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за стікання конденсату з кондиціонерів на фасади будівель, тротуари, дороги або перехожих, із можливими штрафами для власників або користувачів обладнання.

Документ пропонує встановити штраф у розмірі 1700 гривень за перше порушення та 3400 гривень у разі повторного фіксування інциденту протягом одного року. Ініціатива стосується як житлових будинків, так і комерційних приміщень, де встановлені зовнішні блоки систем кондиціонування.

У пояснювальних матеріалах до законопроєкту зазначається, що проблема неконтрольованого відведення конденсату набуває системного характеру у великих містах, особливо в літній період, коли навантаження на системи охолодження зростає. Окремо підкреслюється вплив на стан фасадів будівель, тротуарного покриття та рівень комфортності міського середовища.

Ініціатори законопроєкту вказують, що нині відсутній чіткий механізм адміністративної відповідальності за подібні випадки, що ускладнює контроль з боку органів місцевого самоврядування та комунальних служб. У разі ухвалення документ має запровадити єдині правила експлуатації зовнішніх елементів систем кондиціонування.

Законопроєкт наразі перебуває на початковому етапі розгляду у парламенті та має пройти профільні комітети перед винесенням на голосування у сесійній залі. Остаточне рішення щодо його ухвалення поки не ухвалене, а терміни розгляду не визначені.

Юристи звертають увагу, що у разі прийняття ініціативи контролюючі органи отримають додаткові повноваження для фіксації порушень, зокрема в межах житлового фонду та комерційної нерухомості, однак механізм доведення факту порушення потребуватиме окремого регламентування.

Експерти ринку нерухомості зазначають, що потенційне запровадження штрафів може стимулювати власників будівель до модернізації систем водовідведення кондиціонерів, однак також може спричинити додаткові витрати для бізнесу та ОСББ.