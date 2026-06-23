Штрафи за перевищення швидкості можуть зрости в рази: у Раді готують новий законопроєкт

У Верховній Раді готують законопроєкт, який передбачає суттєве посилення відповідальності за перевищення швидкості на дорогах України. Ініціативу розробляють спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією. Документ пропонує підвищити штраф за перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год до 680 гривень, а для водіїв, які п’ять і більше разів протягом року порушуватимуть швидкісний режим, запровадити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Новий підхід передбачає посилення покарання не лише за сам факт перевищення швидкості, а й за систематичні порушення. Автори ініціативи пропонують враховувати кількість зафіксованих випадків протягом року та застосовувати значно суворіші санкції до тих водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху. Таким чином законодавці планують вплинути на поведінку найбільш ризикових учасників дорожнього руху.

За словами розробників, чинна система штрафів не завжди виконує превентивну функцію. Вартість покарання за перевищення швидкості залишається відносно невисокою, тому частина водіїв сприймає її як незначні витрати, а не як стримувальний фактор. Підвищення санкцій має зробити порушення економічно невигідним та стимулювати дотримання встановлених обмежень.

Питання перевищення швидкості залишається одним із ключових факторів аварійності на українських дорогах. Саме надмірна швидкість або невідповідність швидкісного режиму дорожнім умовам регулярно фігурує серед основних причин дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками. У правоохоронних органах вважають, що жорсткіші штрафи можуть допомогти зменшити кількість небезпечних порушень та підвищити рівень безпеки дорожнього руху.

Окрему роль у контролі за дотриманням швидкісного режиму продовжує відігравати система автоматичної фото- та відеофіксації порушень. Мережа камер поступово розширюється, а отримані дані використовуються для винесення постанов без безпосередньої участі інспектора. У разі ухвалення законопроєкту саме автоматична фіксація може стати одним із головних інструментів виявлення повторних порушників, до яких застосовуватимуть підвищені штрафи.

Запропоновані зміни відповідають загальній тенденції посилення контролю за безпекою дорожнього руху. У багатьох європейських країнах розмір штрафів за перевищення швидкості значно перевищує українські показники, а для систематичних порушників діють додаткові обмеження, включаючи тимчасове позбавлення права керування транспортними засобами. Українські законодавці розглядають можливість наближення національної системи відповідальності до практик, які вже застосовуються в країнах Європи.

Поки що законопроєкт перебуває на етапі підготовки та погодження. Після реєстрації документа у Верховній Раді його мають розглянути профільні комітети, а потім винести на голосування в сесійну залу. У разі підтримки парламентом та підписання президентом нові правила набудуть чинності після офіційного опублікування закону. Тоді водії, які перевищуватимуть швидкість більш ніж на 20 км/год, ризикуватимуть отримати вищі штрафи, а для тих, хто систематично порушує правила, фінансова відповідальність може зрости до 17 тисяч гривень.