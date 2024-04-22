Штрафи за неявку в ТЦК: повний розклад

Згідно нового закону, до військкомату військовозобовʼязані повинні прийти, якщо правильно отримали повістку. Її потрібно отримати особисто та поставити підпис.

Якщо призовник не з’явився до ТЦК без поважних причин, то розмір штрафу становитиме:

для громадян — від 1 700 до 3 400 грн;

для посадових осіб — від 3 400 грн до 5 100 грн.

За повторне правопорушення сума штрафу подвоюється:

для громадян — від 3400 грн до 5100 грн;

для посадових осіб — від 5100 грн до 8500 грн.

Ухилення від призову на строкову військову службу — карається обмеженням волі на строк до трьох років.