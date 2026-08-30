Штрафи для власників собак і котів 2026: що передбачає закон

Власники собак і котів в Україні можуть отримати штраф за порушення правил утримання, вигулу, поводження або транспортування тварин. Розмір відповідальності залежить від обставин: за окремі порушення передбачене попередження або штраф у кілька сотень гривень, тоді як заподіяння шкоди людині чи майну може призвести до штрафу до 3400 грн із конфіскацією тварини. За жорстоке поводження у передбачених законом випадках можливі також адміністративний арешт або кримінальна відповідальність. Основні норми містяться у Кодексі України про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі.

Які правила діють для власників собак і котів

Стаття 154 КУпАП охоплює низку порушень правил утримання собак і котів. Серед них — утримання тварини у забороненому місці, утримання незареєстрованої собаки, приведення тварини у громадські місця з порушенням встановлених правил, вигул собаки без повідка або намордника, коли вони обов’язкові, вигул у невідведених місцях, а також неприбирання екскрементів у громадському місці.

Після змін, внесених законом №1684-IX у 2021 році, базовий штраф для громадянина за такі порушення становить від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — тобто від 170 до 340 грн. За повторне порушення протягом року або якщо дії спричинили шкоду здоров’ю людини чи її майну, штраф становить від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів — від 1700 до 3400 грн, причому закон передбачає конфіскацію тварини.

Важливий нюанс полягає в тому, що конкретні правила вигулу та утримання можуть встановлюватися також на місцевому рівні. Тому вимоги до місць вигулу, реєстрації або перебування тварин у громадських просторах можуть відрізнятися залежно від громади. Загальна норма КУпАП встановлює відповідальність за порушення відповідних правил, а не єдину для всіх міст модель організації вигулу.

Скільки доведеться заплатити за жорстоке поводження

Окремо КУпАП регулює жорстоке поводження з тваринами. Стаття 89 передбачає штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 3400 до 5100 грн. У випадках, передбачених цією статтею, тварину можуть конфіскувати, якщо її перебування у власника становить загрозу для життя або здоров’я тварини.

За повторне аналогічне порушення протягом року, жорстоке поводження щодо двох і більше тварин або вчинення правопорушення групою осіб штраф зростає до 300–500 неоподатковуваних мінімумів — 5100–8500 грн. Альтернативою може бути адміністративний арешт до 15 діб. Питання конфіскації у таких випадках також пов’язане з оцінкою того, чи становить перебування тварини у власника загрозу для її життя або здоров’я.

Водночас поняття жорстокого поводження не зводиться лише до фізичного насильства. Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» охоплює, зокрема, залишення домашніх тварин напризволяще та порушення встановлених правил утримання, поводження і транспортування у межах, визначених законодавством. Чинна редакція цього закону станом на 2026 рік була оновлена 22 липня 2026 року.

Коли відповідальність стає кримінальною

Найсерйозніші випадки регулює стаття 299 Кримінального кодексу. Йдеться про умисне жорстоке поводження з хребетними тваринами, якщо воно призвело до каліцтва або загибелі, а також про окремі випадки цькування тварин, публічні заклики до жорстокого поводження та поширення відповідних матеріалів.

За частиною першою статті 299 передбачене, зокрема, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі від трьох до восьми років. Якщо відповідні дії вчинені організованою групою, а також за окремих обставин, передбачених законом, покарання може бути суворішим. Отже, твердження про можливість ув’язнення власника тварини не стосується звичайного порушення правил вигулу: для кримінальної відповідальності мають бути наявні ознаки конкретного кримінального правопорушення.

Окремий напрям відповідальності стосується транспортування. Законодавство встановлює вимоги до перевезення тварин, а порушення правил, яке призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва або загибелі тварини, може мати кримінально-правові наслідки. Це означає, що відповідальність залежить не лише від самого факту порушення правил перевезення, а й від наслідків та доведених обставин конкретної справи.

Скільки можуть заплатити власники собак і котів

Порушення Можлива відповідальність Порушення правил утримання або вигулу 170–340 грн або попередження Повторне порушення протягом року 340–510 грн Порушення, що спричинило шкоду людині або майну 1700–3400 грн + конфіскація тварини Жорстоке поводження 3400–5100 грн Повторне жорстоке поводження, щодо двох і більше тварин або групою 5100–8500 грн або адмінарешт до 15 діб Окремі випадки умисного жорстокого поводження з тяжкими наслідками кримінальна відповідальність

Розміри штрафів у таблиці випливають із чинних норм КУпАП та не означають, що покарання автоматично застосовується у максимальному розмірі. Вирішальними є склад правопорушення, повторність, наслідки та інші обставини справи.

Чи з’явилися нові штрафи у 2026 році

Повідомлення про нібито запровадження спеціальних «нових вересневих штрафів» для власників домашніх тварин не відповідають суті чинного регулювання. Наведені розміри відповідальності базуються на нормах, які вже діють у законодавстві, зокрема на змінах 2021 року, коли було істотно оновлено статті 89 і 154 КУпАП.

Ключова зміна 2021 року полягала в підвищенні адміністративної відповідальності та запровадженні чіткіших положень щодо конфіскації тварин. Закон №1684-IX набув чинності в частині відповідних змін 8 листопада 2021 року. Саме ці норми нині формують значну частину правил відповідальності власників собак і котів.

Роз’яснення

Чи можуть забрати собаку або кота за неправильний вигул?

За звичайне порушення правил вигулу конфіскація не є стандартним покаранням. Вона передбачена, зокрема, якщо порушення спричинило шкоду здоров’ю людини або її майну, а також у визначених законом випадках жорстокого поводження.

Чи штрафують за відсутність повідка?

Так, якщо правила вимагають вигулювати собаку на повідку, його відсутність може бути підставою для відповідальності за статтею 154 КУпАП. Базовий штраф для громадянина становить 170–340 грн.

Чи можна отримати кримінальне покарання через жорстоке поводження з твариною?

Так, але для цього мають бути наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 КК. Зокрема, закон передбачає кримінальну відповідальність за умисне жорстоке поводження, яке призвело до каліцтва або загибелі тварини.

Таким чином, для власника собаки чи кота ризик штрафу виникає не через сам факт утримання домашньої тварини, а через конкретне порушення встановлених правил або заподіяння шкоди. Діапазон відповідальності широкий — від попередження чи 170 грн до тисяч гривень, конфіскації тварини, адміністративного арешту або кримінального покарання у найтяжчих випадках.